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    畢典「出頭」很多！慶祝愛兒國中畢業 台中家長找辣妹大門口熱舞

    2名辣妹在校門口大跳震撼熱舞恭喜男學生畢業。（金正峰臉書提供）

    2名辣妹在校門口大跳震撼熱舞恭喜男學生畢業。（金正峰臉書提供）

    2025/06/12 11:29

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區某國中於11日舉行畢業典禮，上午10時許畢業生即將走出大門離校，竟有兩名辣妹在校門口大跳震撼熱舞，兩人穿著黑色緊身褲在吉普車上跳了約20分鐘，警方接獲「妨害安寧」趕往查看，校長表示，是畢業生家長送給兒子的畢業禮物，呼籲祝賀方式應遵守法規勿造成學校與社區困擾。

    該所國中昨天舉辦畢業典禮，結束後畢業生準備離校，不料校門口兩側馬路上有兩台電音花車舞者進行表演，畢業生及家長目睹引起騷動，隨後，南屯派出所巡邏警車到場花車即離開，校方查出是畢業生家長送給校內王姓男學生的畢業禮物。

    本報今天致電活動企劃業者，業者表示是家長要送給兒子不一樣的畢業典禮才會請團隊到場，據了解，王男母親說，辣妹是她找來的，畢典「出頭」很多，有朋友贊助要給兒子一個難忘畢業禮物，事先沒通知學校，在校門口跳給兒子驚喜。

    校長表示，事先完全不知情，往年也未曾發生類似事件，今後會加強宣導，祝賀方式應遵守相關法規勿造成學校與社區困擾。

    台中市第四警分局表示，民眾通報有車輛妨害安寧，警方到校時沒發現辣妹跳舞，吉普車逕行駛離，員警在校門口疏導交通防止再有噪音擾民。

    辣妹在校門口大跳震撼熱舞。（民眾提供）

    辣妹在校門口大跳震撼熱舞。（民眾提供）

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