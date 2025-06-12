我中小學生站上國際舞台 建中樂旗隊將赴印尼參加世界大賽

建中樂旗隊將赴印尼參加「2025WAMSB世界樂旗大賽」。（教育部提供）

2025/06/12 11:19

〔記者林曉雲／台北報導〕國際舞台上將有多場台灣孩子的精彩演出！

建中樂旗隊將於8月赴印尼參加「2025WAMSB世界樂旗大賽」、台北市景美女中參加馬來西亞「2025年太平洋國際青少年行進樂隊節」、嘉義縣東石國中參加「新加坡亞太管樂節」、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小及苗栗縣頭份市建國國小合唱團將參加「第7屆日本東京國際合唱大賽」等，他們將站上國際舞台發光發熱，透過無國界的音樂媒介，向世界展現台灣。

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教育部師藝司科長彭寶樹表示，教育部指導、國立台灣藝術教育館及各獲選學校共同主辦「2025好優Show學生藝團」活動起跑，即日起至9月30日。

藝教館長李泊言說明，共計64所榮獲全國「優等以上」團隊，將辦理140場演出，包括前往國外演出比賽或於全國各地區演藝廳、校園、鄰近社區、戶外場地及離島等進行展演。

在離島演出部分，台北巿敦化國小將前往馬祖北海坑道演出「樂動山海．聲韻傳情」，結合花崗岩地景和絲竹之聲，更加入軍事據點元素，碰撞出創意火花；新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團也以「山海共織：泰雅與馬祖的文化樂章」，以歌聲傳遞泰雅族的美學與精神，讓馬祖的學童與居民感受泰雅文化的溫度與生命力。

新北市三重區正義國小前往同名姐妹校金門縣正義國小交流，透過「追夢男孩—跳出夢想、演出自信」戲劇，傳遞勇敢追夢的精神；金門縣金城鎮中正國小則將與台北美江舞蹈團，在位於台北市的藝教館南海劇場聯合演出，讓觀眾體會金門獨有的特色舞蹈及其所呈現的情感。

另外，國立台灣大學薰風國樂團及管樂團攜手辦暑期巡迴音樂會、國立台南女中桔梗藝術季、台南市東區復興國小及高雄市陽明國中弦樂團年度音樂會等，皆將站上位於高雄的衛武營國家藝術文化中心。

南投縣名間鄉弓鞋國小規劃「龜山音韻─噶瑪蘭」，於蘭陽博物館地景音樂廳及東北角風景區等地，透過優美的樂音與海浪相互為伴，遠眺龜山島，悠揚演繹「噶瑪蘭」樂曲。相關演出活動內容可上網查詢。

南投縣信義鄉希娜巴嵐國小合唱團，將參加「第7屆日本東京國際合唱大賽」。（教育部提供）

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