今明兩天熱低壓雨狂掃東部、南部 熱低壓今晚到台灣附近

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/06/12 11:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到台灣附近的熱帶性低氣壓TD02影響，今天各地都有雨，特別是東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其中東南部地區有局部豪雨發生的機率。氣象署預測，這個熱低壓今天（12日）晚上就會移動到台灣附近，東部、南部雨勢可能持續到後天清晨。

氣象署預報員林定宜表示，受到熱帶性低氣壓TD02影響，台灣附近環境不穩定，特別是南部和東半部有雷雨，且宜蘭和花蓮的雨勢明顯，台東甚至有局部豪雨，其它地區則是局部短暫雨。

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「這個熱低壓就目前看來發展程度不佳，應該就維持熱低壓的強度，成為颱風的機率不太高」，林定宜表示，但仍要注意它帶來的雨勢，今天整天南部和東半部雨勢都很明顯，甚至持續到後天清晨。

林定宜提醒，明天降雨範圍會更廣泛，各地易有短延時強降雨，其中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部及中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來風力趨勢。（氣象署提供）

浪高預報。（氣象署提供）

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