小孩太皮很想打下去 人本推正向溝通團分享密笈

人本教育基金會推「正向溝通實踐共好團」，幫助家長學習有效地與孩子溝通，讓親子關係變好。（圖擷取自官網）

2025/06/12 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕遇到小孩太皮時，很多父母氣到想打小孩，或是叫不動孩子，感覺孩子愈大愈疏離，人本教育基金會推「正向溝通實踐共好團」，幫助家長學習有效地與孩子溝通，讓親子關係變好。

人本教育基金會新竹分會主任李慧貞表示，在日常生活中，有些家長感覺與孩子的互動中總有一層「看不見的阻礙」，明明知道要少責備、多鼓勵，卻總是忍不住說出讓自己後悔的話，這些小小的摩擦，往往深刻地影響了親子關係的溫度與信任，在「去除阻礙」課程中，將帶家長從「不做」開始學習，重新審視那些讓親子關係受阻的習慣，去除不必要的干擾，用更輕盈的方式陪伴孩子成長。

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人本教育基金會資深親職講師陳伯娟帶領「好好說話班」，她表示，很多人會覺得「說話」有什麼好練習？但不少家長在與孩子交流時感到無力，明明是想表達關心，卻變成了指責，在「好好說話」課程中，將帶父母學習如何在說話之前有「可說之話」，避免落入說教或批評的陷阱，掌握避免使用溝通絆腳石的方法，用更有智慧、更有溫度的方式，正向走入孩子的心，在親子溝通中能真正被理解、讓愛更流動．

此外，陳伯娟也帶領「用心聆聽班」，她表示，家長努力想靠近孩子，卻總是隔了一層玻璃，想了解孩子的生活與心事，卻因不懂如何聆聽，反而讓孩子覺得父母總「帶著目的」，這樣的親子困擾，往往源於「不了解」，「聆聽」是了解的開始，將帶領父母練習「聆聽」的方法，當孩子感受到被理解，溝通不再是單方面的說教，而是彼此連結的橋樑。

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