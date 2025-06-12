新北市金屬門窗公會總動員 幫淡水山區阿嬤整修簡陋家園

新北市金屬門窗公會總動員，幫助淡水山區阿嬤整修簡陋家園。（新北市社會局提供）

2025/06/12 10:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市金屬門窗商業同業公會的會員們不僅平時為台灣的經濟打拚，在理事長許美惠的帶領下，還利用閒暇時間做公益，會員們於日前專程到淡水山區為阿娥阿嬤整修老舊漏水的家屋，會員們爬上爬下，幫屋頂整修漏水處、重新粉刷牆面，也為鏽蝕斑斑的鐵窗上油漆，阿嬤看到老屋有如新生，對同業公會的愛心再三感謝。

社會局表示，阿娥阿嬤因多種慢性病導致不良於行，雖有居家照護員及兒子協助生活起居，但因收入微薄，致醫藥費及生活負擔重，因有繼承房屋及有兒子撫養，無法申請低收入戶獲得補助，因此北海岸社會福利中心開案服務，但阿嬤的舊房地處偏區，外牆龜裂、屋頂鏽蝕，每逢下雨天，雨水及濕氣難以散去，致青苔叢生，室內牆壁也因此滋生霉菌而斑駁。阿嬤長期生活於此環境中，身體健康受到影響。

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許美惠表示，在北海岸社福中心和居家服務員媒介下，同業公會到場勘查，隨後邀集公會幹部，歷經近月的籌備，準備鋼鋁材料、面板、油漆和工具等，運送到場為阿嬤舊屋進行修繕，她自己也操作起切割機，進行材料切割，眾人在烈陽下揮汗進行修繕，包含屋頂防漏、增設雨遮、油漆鐵窗、屋內牆壁粉刷等，在落日之前，帶給阿嬤一個煥然一新的家園。

社會局長李美珍表示，許美惠是新北市商業同業公會首位女性理事長，平日公務繁忙，仍對公益服務全力以赴，令人感佩。

新北市金屬門窗公會總動員，幫助淡水山區阿嬤整修簡陋家園。（新北市社會局提供）

新北市金屬門窗公會總動員，幫助淡水山區阿嬤整修簡陋家園。（新北市社會局提供）

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