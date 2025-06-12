為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    注意！ 高雄YouBike電輔車 7月起未投保傷害險禁騎

    7月起，未勾選同意免費投保公共自行車傷害險，將無法租借高雄YouBike 2.0E電輔車。（記者許麗娟攝）

    7月起，未勾選同意免費投保公共自行車傷害險，將無法租借高雄YouBike 2.0E電輔車。（記者許麗娟攝）

    2025/06/12 10:52

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市YouBike2.0已成為通勤族常用的交通工具，尤其YouBike 2.0E電輔車每日周轉率可高達9次，為保障騎乘者安全，高雄市交通局提醒，民眾於YouBike官網或App登入後應勾選「同意免費投保公共自行車傷害險」，否則7月起無法租借YouBike2.0E。

    交通局指出，2023年4月起行政院提供TPASS通勤月票，去年高雄YouBike年運量成長10%，使用TPASS月票、轉乘優惠、學生優惠比例達5成7，目前全市累積建置YouBike站點已達1436站，累計突破6600萬人次騎乘，每月使用人次已超過180萬人次，預計2026年前公共自行車租賃站數將達1500站規模。

    為保障騎乘者安全，提供騎乘者傷害險，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，目前高雄市投保比率已超過9成，呼籲未加入的民眾儘速投保，以免7月起無法租借YouBike2.0E而影響權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播