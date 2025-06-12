注意！ 高雄YouBike電輔車 7月起未投保傷害險禁騎

7月起，未勾選同意免費投保公共自行車傷害險，將無法租借高雄YouBike 2.0E電輔車。（記者許麗娟攝）

2025/06/12 10:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市YouBike2.0已成為通勤族常用的交通工具，尤其YouBike 2.0E電輔車每日周轉率可高達9次，為保障騎乘者安全，高雄市交通局提醒，民眾於YouBike官網或App登入後應勾選「同意免費投保公共自行車傷害險」，否則7月起無法租借YouBike2.0E。

交通局指出，2023年4月起行政院提供TPASS通勤月票，去年高雄YouBike年運量成長10%，使用TPASS月票、轉乘優惠、學生優惠比例達5成7，目前全市累積建置YouBike站點已達1436站，累計突破6600萬人次騎乘，每月使用人次已超過180萬人次，預計2026年前公共自行車租賃站數將達1500站規模。

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為保障騎乘者安全，提供騎乘者傷害險，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，目前高雄市投保比率已超過9成，呼籲未加入的民眾儘速投保，以免7月起無法租借YouBike2.0E而影響權益。

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