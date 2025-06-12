申請入學缺額8196個近4年最低 獲分發率逾5成5近3年最高

114學年度大學申請入學今公告統一分發結果，共計4.1萬考生獲得分發，報名分發率為55.73％。（記者楊綿傑攝）

2025/06/12 10:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度大學申請入學今公告統一分發結果，共計4.1萬考生獲得分發，報名分發率為55.73％，招生名額使用率為83.88%，皆較去年為增加，而缺額則有8196個較去年減少。大學甄選入學委員會分析，減少原因除招生名額減少、報名人數增加外，考生就讀意願較高，完成志願序登記人數增加皆是主因。

根據大學甄選入學委員會資料，114學年度總報名人數7萬9001人，相較於113學年度7萬8187人增加814人；申請入學招生名額5萬0854個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較於113學年度5萬1499個，減少645個。

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而114學年度獲分發人數共4萬4025人（含原住民、離島、願景計畫外加名額）相較113學年度獲分發人數4萬1133人，增加2892人。114學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為55.73％，較113學年度52.61％增加3.12個百分點，也是近3年最高。114學年度招生名額使用率為83.88.%，亦較113學年度77.34%增加6.54%。

缺額部分，113學年度分發後的招生缺額計有8196個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較113學年度招生缺額1萬1671個，減少3475個，則是近4年最少，後續將回流至大學分發入學招生名額使用。

大學甄選入學委員會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，獲分發錄取生如欲參加114學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應於今日至本月15日每日上午9時至下午9時止，聲明放棄入學資格。

另外，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，亦應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消此招生分發校系之錄取資格。惟統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響此招生之獲分發錄取資格。

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