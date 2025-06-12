上萬人逐教師夢 中小學及幼兒園教師資格考6/15登場

中小學及幼兒園教師資格考試將於週日登場，教育部提醒考生上官網了解作答方式，圖為教育專業科目答案卷之提醒。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/12 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學及幼兒園教師資格考試將於週日（6月15日）登場，全國總計1萬464人報考，教育部今（12）日提醒，近日天氣較不穩定，恐有局部大雨情形，提醒應考人攜帶雨具並提早出門，考試當天為星期日，建議事先留意各考場之周邊交通狀況，離島地區應考人應提早赴台準備應試，避免因天候因素而延誤考試。

教育部師資培育及藝術教育司科長卓意屏說明，114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試，分為幼兒園、特殊教育學校（班）、國民小學及中等學校4個師資類科，分別在台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等11個縣市，設置共16個考場，已公告在考試網站，試場配置圖亦張貼於各考場門口，但管制區內及各試場內不開放應考人進入查看，建議應考人事先確認，以避免考試當天跑錯試場。

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應考人自行至考試網站列印准考證，如考試當日，准考證毀損或遺失，應考人仍可再至考試網站列印，或攜帶本人身分證明文件至各考場試務中心辦理補發，考試當天請應考人依規定應攜帶准考證、身分證明文件、藍或黑色墨水的筆、黑色2B軟芯鉛筆及橡皮擦等用品應考。

卓意屏提醒，今年考試答案卷樣式及作答注意事項皆有修改，已公告於考試網站，歷年應考人常見違規，以考試時手機鈴響（含鬧鐘）、佩戴穿戴式電子裝置為大宗；另各節考試期間，應考時不得飲食及喝水，違者將扣減其該科成績2分；若因生病等特殊原因，須在考試第一節預備鈴聲響前，持相關醫療證明向考場試務中心提出申請。

教育部也呼籲，考場附近宜避免集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動，倘無法避免，勿使用麥克風、廣播及擴音器，並降低音量，相關單位將協助維護交通順暢，讓考生順利考試。

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