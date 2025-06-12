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    夾娃娃機台化粧品無標示 高市衛生局將開罰

    楠梓區某夾娃娃機店的機台內，放置標示不清的化粧品供民眾夾取，衛生局上門稽查並要求下架。（高雄市衛生局提供）

    楠梓區某夾娃娃機店的機台內，放置標示不清的化粧品供民眾夾取，衛生局上門稽查並要求下架。（高雄市衛生局提供）

    2025/06/12 10:36

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市楠梓區某家夾娃娃機業台，為吸引顧客消費，在機台內放置未依規定標示洗髮噴霧、臉部保養精華液等化粧品，衛生局接獲檢舉後前往稽查屬實，將依違反「化粧品衛生安全管理法」規定對業者裁罰。

    高雄市衛生局指出，遭檢舉夾娃娃機店內置放50餘台大小不一的夾娃娃機，其中3台機台內放置免水洗髮噴霧、臉部保養精華液等產品，供民眾投幣夾取。經稽查人員要求業者取出檢視，確認產品外包裝雖有品名、成分、使用方法及儲存條件等說明，但未載明用途等規定應標示之項目，且皆僅以簡體中文標示，已違反《化粧品衛生安全管理法》相關規定，當場要求業者下架。

    衛生局進一步說明，化粧品的外包裝或容器，依法應明顯標示品名、用途、用法及保存方法、淨重、容量或數量、全成分名稱、使用注意事項、製造或輸入業者名稱、地址電話、輸入產品原產地（國）、製造日期及有效期間、批號及其他經中央主管機關公告應標示等事項，除全成分得以英文標示，其餘應以繁體中文明顯標示，民眾可藉此瞭解產品使用目的、用法、保存方法、注意事項及成分等資訊，保障自身權益。

    衛生局提醒，民眾應避免購買或使用來路不明或標示不清的化粧品，使用前可先進行小範圍皮膚測試，以確認是否會產生過敏等異常反應，若發現有變色、異味、過期或包裝毀損等不良品狀況，立刻向衛福部食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」通報，協力為產品把關。

    夾娃娃機業者提供夾取的商品僅以簡體中文標示，不符合台灣規範，將下架並依法裁處。（高雄市衛生局提供）

    夾娃娃機業者提供夾取的商品僅以簡體中文標示，不符合台灣規範，將下架並依法裁處。（高雄市衛生局提供）

    夾娃娃機業者提供夾取的商品僅以簡體中文標示，不符合台灣規範。（高雄市衛生局提供）

    夾娃娃機業者提供夾取的商品僅以簡體中文標示，不符合台灣規範。（高雄市衛生局提供）

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