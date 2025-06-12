因應技職教育危機，國教院將設「產業創新與未來技能實驗室」。圖為「2025年國際課綱研討會—技職教育發展與實踐」，邀台日韓學者集思廣益。（國教院提供）

2025/06/12 10:21

〔記者林曉雲／台北報導〕技職教育是各國針對產業轉型與因應科技浪潮的重要戰略，但我國技職教育長久面臨是「多數學生次要選擇」之危機，國教院將設立「產業創新與未來技能實驗室」，國教院院長林從一表示，將以課程創新為起點，深化與國際智庫及研究機構合作，推動「以數據為本、以場域為師」的新型教育模式，並結合產官學研之協作，提升技職教育的研究能量與制度創新能力。

林從一說明，實驗室規劃包括：生涯轉銜與學習歷程研究小組、產業對接與職能轉化研究小組、學習體驗優化與設計研究小組、政策工具與治理機制研究小組、社會包容與弱勢技能支持研究小組等5個小組。

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國教院也舉辦「2025年國際課綱研討會—技職教育發展與實踐」，邀請台日韓學者專題演講，並與產業界及技職學生對談。前教育部次長、中信金融管理學院講座教授林騰蛟表示，面臨少子化、產業變革與教育體制應變能量等問題，必需透過制度改革與跨部門協作，以「以變制變」的策略，推動產學合作、強化實作場域、提升師資實務能力與優化選才機制，邁向數位整合、產業鏈對接、教育韌性的方向發展。

韓國職業教育與訓練研究院資深研究員李秀晶表示，韓國自2022年課綱修訂，進行教育轉型與多元化產學合作，推出「師傅高中」及「產學合一型學徒學校」，韓國政府透過課程創新與跨部會合作，強化學生的職場實戰力及因應產業快速變遷的能力。

日本北海道大學教授龜野淳則表示，日本因應青年就業趨勢變化，推動職涯教育提早介入，並強調跨域整合與終身學習的重要性，日本建立實習制度與職業導向課程應用，使高等職業教育制度化與在地化，以有效滿足勞動市場需求。

永詮機器工業公司董事長林建佑提到台灣機械產業人才斷層問題，倡議深化產學合作與創新學制；國立高雄科技大學學生陳佳伶則表達，教育體系應提供更多彈性進路與實務學習機會，才可能培養具實作能力與全球競爭力的技職人才。

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