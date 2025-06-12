量子浪潮進校園 14歲華裔天才陳懷騫南市國小開講

來自美國加州的華裔少年陳懷騫，以小朋友看得懂的語言創作量子電腦繪本。（南一中提供）

2025/06/12 10:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在全球掀起量子科技熱潮之際，南台灣校園也迎來知識與科技對話的風潮。年僅14歲、來自美國加州帕洛阿圖的華裔少年陳懷騫（Henry Chan）到南市崇明國小與博愛國小，與學生分享其著作《科技大對決：量子電腦&傳統電腦的競賽》的核心理念，台大講座教授張慶瑞亦受邀至台南一中發表專題演講「量子加AI，新文明誕生」，掀起對未來科技與人文的深層探討。

陳懷騫不僅是全美頂尖的青少年擊劍選手，更對科技創新與永續發展有濃厚興趣，正申請一項兒童友善創新發明專利，致力於將3D列印廢棄物轉化為可重複使用的長絲，期望為綠色未來提供可行解方。陳懷騫在祖父、前台塑公司董事長林健男的引介下，認識台大講座教授張慶瑞。張慶瑞交給他一篇關於量子電腦的英文報告，他閱讀後大受衝擊，產生濃烈興趣，於是開始創作繪本，以小學生看得懂的語言，搭配生動圖解，介紹量子電腦與傳統電腦的差異。

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在崇明、博愛兩場國小演講中，小朋友們以英語互動對談，更連續拋出種種的問題，諸如「量子的起源是什麼？」「量子電腦會不會取代人類大腦？」「量子電腦是怎麼運作的？」「量子電腦為什麼一定要在冷凍室中才能運作？」等問題，令這位年輕作者稱讚這群學童有如台灣科技未來的小火苗。

台大特聘教授張慶瑞則於台南一中發表「量子加AI，新文明誕生」的最新研究觀點。他指出，2025年被聯合國教科文組織（UNESCO）定為「國際量子科技年」，象徵量子科技已從實驗室走向應用端口。

張慶瑞強調「量子AI不是科學終結，而是啟動新科學模式的關鍵引擎」，未來的知識生產將由「人類+量子+AI」三者共構。他從AI自動創作，到量子電腦在新藥開發中的多重模擬潛力，剖析科學方法論的潛在轉型，以及哲學與倫理在未來所面對的挑戰。

台南一中校長廖財固表示，面對AI與量子科技的迅速發展，教育現場有責任引導學生培養跨域整合思維與科學倫理意識，思考「人與科技共存」的深層議題。

陳懷騫11日進校園分享量子科學知識。（南一中提供）

台大特聘教授張慶瑞於台南一中發表重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生」。（台南一中提供）

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