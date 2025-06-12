為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    量子浪潮進校園 14歲華裔天才陳懷騫南市國小開講

    來自美國加州的華裔少年陳懷騫，以小朋友看得懂的語言創作量子電腦繪本。（南一中提供）

    來自美國加州的華裔少年陳懷騫，以小朋友看得懂的語言創作量子電腦繪本。（南一中提供）

    2025/06/12 10:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕在全球掀起量子科技熱潮之際，南台灣校園也迎來知識與科技對話的風潮。年僅14歲、來自美國加州帕洛阿圖的華裔少年陳懷騫（Henry Chan）到南市崇明國小與博愛國小，與學生分享其著作《科技大對決：量子電腦&傳統電腦的競賽》的核心理念，台大講座教授張慶瑞亦受邀至台南一中發表專題演講「量子加AI，新文明誕生」，掀起對未來科技與人文的深層探討。

    陳懷騫不僅是全美頂尖的青少年擊劍選手，更對科技創新與永續發展有濃厚興趣，正申請一項兒童友善創新發明專利，致力於將3D列印廢棄物轉化為可重複使用的長絲，期望為綠色未來提供可行解方。陳懷騫在祖父、前台塑公司董事長林健男的引介下，認識台大講座教授張慶瑞。張慶瑞交給他一篇關於量子電腦的英文報告，他閱讀後大受衝擊，產生濃烈興趣，於是開始創作繪本，以小學生看得懂的語言，搭配生動圖解，介紹量子電腦與傳統電腦的差異。

    在崇明、博愛兩場國小演講中，小朋友們以英語互動對談，更連續拋出種種的問題，諸如「量子的起源是什麼？」「量子電腦會不會取代人類大腦？」「量子電腦是怎麼運作的？」「量子電腦為什麼一定要在冷凍室中才能運作？」等問題，令這位年輕作者稱讚這群學童有如台灣科技未來的小火苗。

    台大特聘教授張慶瑞則於台南一中發表「量子加AI，新文明誕生」的最新研究觀點。他指出，2025年被聯合國教科文組織（UNESCO）定為「國際量子科技年」，象徵量子科技已從實驗室走向應用端口。

    張慶瑞強調「量子AI不是科學終結，而是啟動新科學模式的關鍵引擎」，未來的知識生產將由「人類+量子+AI」三者共構。他從AI自動創作，到量子電腦在新藥開發中的多重模擬潛力，剖析科學方法論的潛在轉型，以及哲學與倫理在未來所面對的挑戰。

    台南一中校長廖財固表示，面對AI與量子科技的迅速發展，教育現場有責任引導學生培養跨域整合思維與科學倫理意識，思考「人與科技共存」的深層議題。

    陳懷騫11日進校園分享量子科學知識。（南一中提供）

    陳懷騫11日進校園分享量子科學知識。（南一中提供）

    台大特聘教授張慶瑞於台南一中發表重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生」。（台南一中提供）

    台大特聘教授張慶瑞於台南一中發表重磅演講，主題為「量子加AI，新文明誕生」。（台南一中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播