獎金最高4萬元 國教院「愛學網」辦師生競賽

最高獎金4萬元，國教院「愛學網」辦教師、學生及家長競賽。（國教院提供）

2025/06/12 10:09

〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院打造的線上學習平台「愛學網」，年度系列競賽活動來了！競賽項目包括「教師創意教案」、「校園微電影」及「看影片說故事」，自6月15日起至8月31日下午5時止，開放線上報名與投稿，最高獎金4萬元。

國教院表示，「愛學網」提供豐富多元的數位教學資源，透過競賽形式，激發創作潛能與教育能量，今年全面升級，在「教師創意教案」部分，全國中小學教師可運用「愛學網」自製教學影片，設計融合創意與專業的教案，強化學生學習動機，也促進教師專業成長與課堂教學創新，最高獎金4萬元。

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此外，「校園微電影」以偏鄉教育為主題，學生可透過鏡頭記錄偏鄉校園的真實故事，傳遞教育的溫度與價值，喚起社會的關注與省思，最高獎金1.5萬元；「看影片說故事」今年以「在地文化」為主題，鼓勵學生與家長共賞影片後進行對話，並透過文字說出對家鄉文化的觀察與感動，深化在地文化的熱愛與認同。最高獎金5000元。

國教院將於10月底前公布得獎名單，同時舉行線上頒獎典禮。得獎作品除可透過頒獎典禮與創作分享，擴散教育創意與感動，更可登上「愛學網」平台，報名網站（https://stv.naer.edu.tw/race/）。

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