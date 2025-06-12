高雄百年苓洲國小通學步道換新 家長學童有感

百年苓洲國小通學步道換新，家長與學童都有感。（記者葛祐豪翻攝）

2025/06/12 10:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕超過百年歷史的高雄苓洲國小，原本的通學步道磚面老舊，高雄市工務局道工處近日全面換新，改為耐久的美觀鋪面，家長與學童都有感。

苓洲國小前身是日治時期的打狗公學校苓雅寮分教場，創立於1904年，歷史悠久，學校周邊屬商業區，多為金融業、旅宿業等住商大樓，鄰近阮綜合醫院、苓雅市場與自強夜市、三多商圈，通學動線所在的中華四路及自強三路，也是許多人通勤、就醫、逛街的行經路線。

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高雄市道工處指出，為避免苓洲國小既有通學步道磚面老舊、樹木竄根等情形，影響通行安全，配合教育局及學校進行通學道優化，針對中華四路及自強三路通學道整新，改善總面積共1225平方公尺，除改換耐久的美觀鋪面，並改善坡道、路口無障礙設計，另於中華四維轉角路口新設護欄。

道工處強調，此次除將步道鋪面以更平整、耐久、美觀的混凝土換新，改善路口、坡道的無障礙設計並設置導盲磚，同時將路側改設連續植栽帶，與擴大外圍高齡老榕樹植穴，以增加喬木生長空間，減少竄根對鋪面造成破壞。

苓洲國小校長吳國泰對通學步道改善成果表示滿意；王姓家長說，通學步道改善後很有感，跟以前差很多，小孩上下學安全比較放心。

苓洲國小通學步道改換成耐久美觀鋪面，並改善坡道、路口無障礙設計。（記者葛祐豪翻攝）

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