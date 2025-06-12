中科實中國小部將於8月啟航 首屆體驗日吸引近400位親子參與

中科實中「國小部暨雙語部招生入校體驗活動」，小朋友開心闖關。（中科實中提供）

2025/06/12 09:37

〔記者歐素美／台中報導〕中部科學園區實驗高級中學（中科實中）自2010年創校以來，繼2016年與2018年分別拓展國中部及雙語部後，國小部即將於今年8月正式開學，首屆預計招收1至4年級共290名學子，為園區與鄰近社區家庭提供更完整的優質教育選擇，校方為止特別舉辦「國小部暨雙語部招生入校體驗活動」，吸引近400位家長與學子參與，零距離感受實中獨特的教學魅力與校園文化。

這項體驗活動共規劃「STEAM互動闖關」、「綠意校園巡禮」及「分部招生說明會」三大環節，中科管理局企劃組副組長劉時穎也出席，，對家長們的踴躍參與表示熱烈歡迎，並期許國小部的成立能進一步優化科學園區的生活機能，為高科技人才家庭提供更安心的教育支持。

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中科實中校長秦文智表示，學校發展的最後一塊關鍵拼圖即將歸位，這不僅象徵著實中K-12教育體系的完整，更預示著學校將邁入一個更昌盛的新紀元。衷心期盼每位學子都能在實中度過最珍貴且快樂的學習時光。

其中，「STEAM互動闖關」共設五大關卡，由雙語部外籍師資與國小部教師群擔任核心關主，並由雙語部學生志工熱情引導，內容涵蓋籃球運動、機器人編程、創意跳格子等多元遊戲，成功闖關者可收集特色印章，集滿後兌換精美小禮。

孩子成功闖關，榮獲造型可愛的「卡皮巴拉」鉛筆袋時，開心直呼「太好玩了」！5月底剛從美國Davison College來台進行志工服務之旅的Rachel Mey Charles也加入了闖關設計的工作，並熱情洋溢的用簡單的華文與家長、學生們遊戲互動，體現了實中的「國際一家」教育理念。

在「綠意校園巡禮」中，家長與學子們漫步於午後的實中校園，親身感受其沿途的枝繁葉茂與充滿設計巧思的建築美學。儘管汗水浸濕衣衫，卻也更深刻體認到這所榮獲「鑽石級綠建築標章」的校園，在永續與美感教育上的用心。

壓軸的招生說明會則貼心分為國小部（中文解說）與雙語部（全英語呈現）兩場次，為家長們細緻剖析課程規劃、教學特色與學生活動，確保家長與學子們不僅玩得盡興，更能滿載而歸，對中科實中的未來教育藍圖有了更清晰的展望。

中科實中「國小部暨雙語部招生入校體驗活動」，吸引近400位家長與學子參與。（中科實中提供）

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