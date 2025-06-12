綠委報喜 今年高雄郵輪預計成長1.9倍至115艘次

歌詩達郵輪莎倫娜號，今年3月於高雄港展開4趟母港航次。（港務公司提供）

2025/06/12 09:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委李昆澤要求台灣港務公司推出多元的優惠措施，以吸引國際郵輪，初步見成效。根據最新預報，今年高雄郵輪預計成長至115艘次，是去年59艘次的1.9倍!

李昆澤今（12日）表示，依據台灣港務公司最新的國際郵輪預報進港資料統計，今年度高雄港國際郵輪預計將有115艘次，是去年59艘次的1.9倍，他會督促港公司持續努力，讓越來越多國際郵輪到高雄，吸引更多國際旅客來到高雄。

請繼續往下閱讀...

李昆澤強調，推動高雄港成為郵輪重鎮，吸引國際郵輪到高雄港作為母港或是前來掛靠，是他長期關心努力的方向。去年高雄港的國際郵輪只有59艘次，而在去年底針對2025年的郵輪預報也僅有60多艘次，因此他多次召開會議、前往高雄港考察、也在委員會質詢督促要求台灣港務公司，必須要加碼優惠措施，包括母港優惠、以及掛靠航次優惠等措施，以吸引國際郵輪。

在這些措施推動之下，具體成效逐漸呈現，依據台灣港務公司6月9日的國際郵輪預報進港資料統計，今年度預計將有115艘次郵輪到高雄，其中42艘次作為母港、73艘次作為掛靠港，預計將有超過17萬的國際旅客，遠超過去年的總艘次59艘次（母港30、掛靠29）及旅客9萬人。

李昆澤認為，雖然相較過去高雄港最高峰的133艘次，還有一些距離，但總算有初步成效，吸引國際郵輪必須要有多元的優惠措施，他要求必須要提出差異化的優惠措施，吸引國際郵輪到高雄港。

在李昆澤爭取要求下，今年度高雄港針對國際郵輪進行新的優惠措施，包括母港郵輪：旅客服務費全免；掛靠郵輪：同一國際郵輪，超過5航次旅客服務費5折，無論是母港、或掛靠，提出多元優惠，吸引國際郵輪到高雄港。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法