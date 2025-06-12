蝴蝶、熱帶低壓左右夾擊 水氣充沛今晚起各地有雨

熱帶低壓「TD02」快速接近，氣象署發布熱帶低壓特報，預估「TD02」今將掠過台灣附近。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/06/12 09:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶低壓「TD02」快速接近，氣象署發布熱帶低壓特報，預估「TD02」今（12日）將掠過台灣附近，由於環流仍不完整，增強為颱風的機會低，今晚起各地有局部大雨發生機會。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，熱帶低壓接近，今白天降雨以東半部、恆春半島及高屏山區為主，有局部大雨甚至豪雨發生機會，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，西半部平地的降雨還不是很明顯。

請繼續往下閱讀...

隨著入夜到明天（13日）風向轉南風，水氣更多，嘉義以南、台東地區有局部大雨或豪雨，中北部、宜蘭花蓮一帶也有短暫陣雨，午後配合熱力作用，有熱對流雷雨發展，也會有局部大雨發生機會。

週六（14日）水氣有減少趨勢，中南部迎風面仍有局部短暫陣雨，雨勢減小，北部、東半部午後有局部熱對流雷雨。週日（15日）西南風逐漸增強，不過水氣仍不多，迎風面中南部有局部短暫陣雨，北部、東半部山區午後有局部熱對流雷雨。風向轉為西南風之後，北部、東半部要留意背風下沉增溫的高溫現象發生。

預估下週一、二（16-17日）持續為西南風環境，風速稍減弱，但水氣增多，迎風面中南部持續會有短暫陣雨或雷雨，其他地方出現午後熱對流雷雨的機會也提高許多，有局部大雨發生機會，不穩定的天氣預估仍要持續到下週二，下週三（18日）開始太平洋高壓增強，風向轉為偏南到東南風，又將會轉變回到夏季午後有局部雷雨的天氣型態，天氣逐漸穩定下來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法