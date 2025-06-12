今天風真透！熱帶低壓影響 台北市區強陣風達6～7級

台北市政府災防辦公室今（12日）上午表示，受熱帶性低氣壓外圍環流影響，環境風力偏強，預估今日白天台北市平地陣風可達6至7級，入夜才減弱至4至5級。（資料照）

2025/06/12 09:08

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府災防辦公室今（12日）上午表示，受熱帶性低氣壓外圍環流影響，環境風力偏強，預估今日白天台北市平地陣風可達6至7級，入夜才減弱至4至5級。

北市府災防辦表示，因熱帶性低氣壓外圍環流影響，環境風力偏強，台北市區內目前已有3級平均風以及6級陣風發生。

請繼續往下閱讀...

此外，低壓擾動「94W」昨晚間8點增強為熱帶性低氣壓，位於台北南南東方約900公里海面上，以時速29公里向北北西快速移動，後續發展成颱機率低；不過，該熱帶性低氣壓今晚至明日上午將通過北台灣近海，屆時台北市將發生較顯著雨勢。

災防辦指出，已通報相關局處加強相關整備，建管處、新工處及勞檢處要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌及其他設施加強穩固，位於戶外配（變）電所周遭帆布及廣告物列為加強宣導及防範重點；公園處針對路樹穩固部分加強巡檢，並預為備妥搶救量能；北捷針對捷運地面段及高架段軌道部分，加強周遭掉落物的巡檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法