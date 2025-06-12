台中市區下雪了? 木棉花棉絮四處飄 民眾苦不堪言

市議員陳雅惠表示，台中市現今有多處道路飄木棉花的棉絮，嚴重影響市民健康。（陳雅惠提供）

2025/06/12 08:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年一到春末夏初，木棉花就會開始飄棉絮，台中多條道路此時正進入「棉花飛雪季」，雖然別有情緻，但對有過敏質者，就苦不堪言，市議員陳雅惠指出，台中市多處如興大附農校門口、文心路等，近來就出現木棉花絮鋪天蓋地、漫天飛舞，現今雖已清理乾淨，棉絮在散飛時，不僅嚴重影響空氣品質，更導致過敏、氣喘等健康問題，希望相關單位好好處理，不要讓民眾每一年都要為吸到棉絮而傷腦筋。

建設局表示，已盤點列管木棉花位置，每年於木棉花開花季前修剪花苞，另影響住宅區部分將規劃移植入公墓公園化區域；環保局表示，已建立中市「行道樹落葉資訊地圖」，各區清潔隊員配合落花落果季節調整清掃頻率，民眾如發現落花落果情形嚴重有需即時清理情形，亦可協助通報轄區清潔隊派員清掃。

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木棉樹在花落後，會長出長橢圓形的果實，成熟後果實就會開裂，果中的棉絮隨風飄落，如同六月飄雪，雖美但卻易引發過敏體質。

市議員陳雅惠表示，木棉花絮有人認為美，但造成健康及交通安全問題相當大，棉絮大量覆蓋在馬路，甚至會飄入住戶家中及車內，飄至人類的眼鼻口，不僅干擾視線，衝擊沿街商家，誘發過敏體質，造成民怨四起。

陳雅惠不滿的表示，這種情況每年上演，不僅限於興大周邊，文心路、忠明南路、向上路、水湳地區等地也都屢見不鮮，卻未見市府提出具體改善作為，她強調，木棉花絮不同於一般落花，市府不能放任公共空間成為過敏戰場，應提出具體對策來改善。

陳雅惠要求環保局應會同建設局、農業局，全面盤點高風險飛絮熱區與樹種，研議是否逐步汰換，或調整修剪密度與時機，並將花絮納入空污治理指標，作為長期管理依據，，保障市民呼吸權利與生活品質。同時，她也要求教育局協助檢討校園與公有設施周邊植栽，視實際情況調整樹種或增設阻絮設備，降低對孩童與民眾健康的潛在風險。

中市現正進入「棉花飛雪季」，市議員陳雅惠要求市府要提出對策（陳雅惠提供）

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