嘉縣罕病小鬥士手術無法參加畢典 校方頒證書鼓勵

縣府教育處長李美華（左一）及和興國小校長周濟仁（右一）等頒發畢業證書給謝同學（左二）。（和興國小提供）

2025/06/12 08:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉和興國小應屆畢業生謝同學罹患罕見疾病尤文氏肉瘤，校方請財團法人凱基社會福利慈善基金會協助家庭經濟有困難的謝同學就醫，歷經31次電療及9次化療，今天入院做自體幹細胞移植手術；今天是和興國小畢業典禮，縣府教育處長李美華與校長周濟仁昨天頒發畢業證書給無法參加畢典的謝同學，稱讚她是生命的小鬥士，給她加油打氣，身體康復後繼續求學。

周濟仁說，謝同學去年5月時因腳痛求助醫生，原本診治為生長痛，但持續未治癒，再前往就醫，透過X光檢查發現骨盆腔有陰影，轉診到台大醫院經過各項檢查，證實罹患罕見疾病尤文氏肉瘤；謝同學的父母帶著孩子進行各項治療，但因家境並非優渥，到台大醫院治療負擔很重，經他與前校長王姿勻尋求資源，獲得凱基基金會協助。

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謝同學歷經31次電療、9次化療，忍受療程痛苦，受到許多貴人照顧及癌友的鼓勵與打氣，今天將進行自體幹細胞移植手術，預計住院到本月18日；因今天就是和興國小畢業典禮，謝同學無法參加，但她很想領畢業證書。

周濟仁與縣府教育處討論後，由處長李美華昨到校親頒畢業證書給謝同學；李美華說，謝同學是生命的小鬥士，鼓勵她對抗病魔，康復後繼續求學，回復正常生活；謝同學說，她生命中遇到這麼多貴人，會好好加油，未來有機會，會盡其所能幫助需要的人。

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