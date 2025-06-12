大學申請入學今放榜 上午9時開放網路查詢

114學年大學申請入學今天公告統一分發結果，上午9時起開放網路查詢。（資料照）

2025/06/12 08:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕114學年大學申請入學今天（12日）公告統一分發結果，上午9時起開放網路查詢，共有5萬4842個名額，各大學總錄取名額（含正備取）合計12萬530個，4萬8885人有登記志願序資格。

大學甄選入學委員會指出，114學年大學申請入學第2階段指定項目甄試於5月15日至6月1日舉行完畢，各校已於6月2日前公告錄取結果，由於考生可能重複錄取數個校系，因此獲各校正取或備取的考生仍須於6月5日至6日上網登記就讀志願序，總計4萬8885人有登記就讀志願序資格，接受統一分發。

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甄選會資料顯示，114學年大學申請入學有5萬4842個名額（含外加），7萬9001人報名，各校已於6月2日前公告錄取結果，正取名額5萬2712個、備取名額6萬7818個，各大學總錄取名額12萬530個。

大學甄選入學委員會將於6月12日上午9時起於網站公告114學年申請入學統一分發結果，錄取生如對分發結果有疑義，可於6月13日中午12時前透過網路申請複查。

114學年度申請入學招生

統一分發結果公告

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