熱帶低壓挾強風撲台 週日前防雨彈 專家曝降雨熱區

氣象專家指出，目前左有蝴蝶，右有熱帶性低氣壓（TD02），中間又有西南氣流！預估今日起各地降雨機會增高，週日前全台有降雨機率，且東南部、中南部將成為降雨熱區，須提防「劇烈降雨」。（圖擷自氣象署）

2025/06/12 08:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，目前左有蝴蝶，右有熱帶性低氣壓（TD02），中間又有西南氣流！預估今日起各地降雨機會增高，週日前全台有降雨機率，且東南部、中南部將成為降雨熱區，須提防「劇烈降雨」。且今、明隨著「熱帶低壓」靠近也會帶來強風，增強東半部及南部的雨勢。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨美國模式模擬結果顯示，蝴蝶颱風持續向海南島方向前進，對台灣天氣無直接影響。而位於菲島東部外海的TD02，也開始向台灣方向移動，由於環境水氣增多，大氣不穩定度增大，評估今明各地降雨機會增高，屬間歇性的降雨型態，以陣雨或雷雨方式出現，並易伴隨著長、大浪及強陣風的發生；尤其是東部、東南部及南部地區將會最為顯著。

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「林老師氣象站」表示，隨著颱風的運動，南海海域的西南風也開始建立，伴隨豐沛水氣的供輸，讓環境更加不穩定，評估在明日下半天至週日這段期間，各地降雨機會仍高，以東南部及中南部地區為降雨熱區；尤其是山區降雨，要特別注意。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六受「輕颱蝴蝶」外圍、大低壓環流的水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。今、明兩天「熱帶低壓」更會帶來強風、並增強東半部及南部的雨勢。

吳德榮說明，今日「劇烈降雨」以東半部及南部機率最高、下午起範圍漸擴大；明日各地皆應注意；週六南部持續有「劇烈降雨」的機率；各地氣溫因降雨而稍降，但仍悶熱。

吳德榮表示，週日水氣減少，各地恢復晴時多雲，天氣炎熱；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週一至三各地晴時多雲，天氣炎熱；但水氣增多，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。下週四至六各地晴時多雲，天氣炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮提到，原橫跨菲律賓的大低壓環流内，有兩個的熱帶擾動發展，西側已率先發展成「蝴蝶」，未來將受太平洋高壓導引，向西北西轉北，先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入大陸向東北迴轉。明日登陸海南島前強度達最強，但仍僅為「輕颱」，登陸後即逐漸減弱。

至於東側的熱帶擾動則發展成結構鬆散的「熱帶低壓」，根據最新歐洲系集模式模擬顯示將朝台灣直撲而來。今起三天除了大低壓環流帶來極不穩定的天氣，今、明兩天「熱帶低壓」更會帶來局部強風、並增強東半部及南部的雨勢。

「林老師氣象站」指出，根據今晨美國模式模擬結果顯示，蝴蝶颱風持續向海南島方向前進，對台灣天氣無直接影響。而位於菲島東部外海的TD02，也開始向台灣方向移動。而隨著颱風的運動，南海海域的西南風也開始建立，伴隨豐沛水氣的供輸，讓環境更加不穩定。（圖擷自臉書）

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