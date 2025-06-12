高雄市淨零學院徵淨零解方 特優人員免費赴日參訪碳捕捉場域

高雄淨零學院徵淨零解方，特優人員免費赴日參訪碳捕捉場域。（市府提供）

2025/06/12 08:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局淨零學院推出淨零解決方案徵件活動，開放與學院合作的高市16所大專院校、清大、成大在校生，透過徵件蒐集國內外文獻或個人淨零研究，替高雄尋找可行減碳方案，特優6人可免費赴日參訪碳捕捉、淨零場域，優等或佳作可獲得禮券獎勵。

環保局表示，徵件主題聚焦於能源效率提升、能源轉型、碳捕捉再利用與封存、循環經濟、綠色金融等，或與淨零相關方案。徵件活動即日起受理報名，分為學士組、碩士組，收件截止日為7月4日（週一），各組將挑選10人進入複選，預計8月舉辦複選會議，透過現場簡報選出最佳案例。

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市府為鼓勵優秀提案，推出豐富獎勵，特優獎6人可免費獲得前往日本參訪碳捕捉再利用與淨零示範場域機會，預計9月23日至26日赴日，親身了解前瞻技術與國際實地應用經驗；優等獎4人可獲得6千元禮券或等值商品、佳作8人可獲得2千元禮券或等值商品。

環保局長張瑞琿表示，淨零學院作為綠領人才培育基地，至今已透過各類證照、通識、技術課程，頒發超過1900張證書，授課5400人次以上，徵件活動與日月光環保永續基金會合作，向青年學子徵求好方案，提升學生對淨零議題掌握，歡迎學生踴躍參與。

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