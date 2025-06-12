熱帶低壓有機會登陸！氣象粉專曝成颱機率、對台影響

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，熱帶性低氣壓「TD02」今日下午就會進入台灣東部海域，且可能有機會登陸。（圖擷自臉書）

2025/06/12 07:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第1號颱風「蝴蝶」昨上午生成，對台不構成威脅。不過昨晚熱帶擾動「94W」也增強為熱帶性低氣壓「TD02」，氣象粉專預估今日下午就會進入台灣東部海域，且可能有機會登陸。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，位於菲律賓東方的94W，原本是蝴蝶颱風的殘骸，在快速整合後「自立門戶」，氣象署瑜昨晚將它升格為「熱帶性低氣壓」，粉專預估在太平洋高氣壓穩定推送下，移動速度很快，最快今日（週四）下午就會進入台灣東部海域，預估夜晚至週五清晨間就會通過台北、宜蘭、花蓮之間，目前來看有機會登陸，也有可能僅是擦邊而過。

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至於TD02是否會變成颱風，粉專預估，由於接近陸地、時間有限，能增強的空間不大，再加上很靠近陸地，發展會受到抑制甚至破壞，目前來看機會渺茫。

不過粉專也特別提醒，預估週四下半天到週五上午，在熱帶低壓通過之際，包含花蓮、台東、恆春、蘭嶼、綠島、宜蘭、東北角一帶，須特別注意強降雨與強風。

粉專也提到，在抵達台灣東北角後，將開始牽引西南風水氣，預估週五白天雨區會迅速擴展到嘉義、台南、高雄、屏東等地，並會出現一陣陣大雨。

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