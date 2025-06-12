為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    熱帶低壓有機會登陸！氣象粉專曝成颱機率、對台影響

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，熱帶性低氣壓「TD02」今日下午就會進入台灣東部海域，且可能有機會登陸。（圖擷自臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，熱帶性低氣壓「TD02」今日下午就會進入台灣東部海域，且可能有機會登陸。（圖擷自臉書）

    2025/06/12 07:00

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第1號颱風「蝴蝶」昨上午生成，對台不構成威脅。不過昨晚熱帶擾動「94W」也增強為熱帶性低氣壓「TD02」，氣象粉專預估今日下午就會進入台灣東部海域，且可能有機會登陸。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，位於菲律賓東方的94W，原本是蝴蝶颱風的殘骸，在快速整合後「自立門戶」，氣象署瑜昨晚將它升格為「熱帶性低氣壓」，粉專預估在太平洋高氣壓穩定推送下，移動速度很快，最快今日（週四）下午就會進入台灣東部海域，預估夜晚至週五清晨間就會通過台北、宜蘭、花蓮之間，目前來看有機會登陸，也有可能僅是擦邊而過。

    至於TD02是否會變成颱風，粉專預估，由於接近陸地、時間有限，能增強的空間不大，再加上很靠近陸地，發展會受到抑制甚至破壞，目前來看機會渺茫。

    不過粉專也特別提醒，預估週四下半天到週五上午，在熱帶低壓通過之際，包含花蓮、台東、恆春、蘭嶼、綠島、宜蘭、東北角一帶，須特別注意強降雨與強風。

    粉專也提到，在抵達台灣東北角後，將開始牽引西南風水氣，預估週五白天雨區會迅速擴展到嘉義、台南、高雄、屏東等地，並會出現一陣陣大雨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播