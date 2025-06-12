06/12 各報重點新聞一覽

美國國防部長赫格塞斯十日在國會強調，中國正在進行重大軍事擴張，為在印太地區發動戰爭做準備，五角大廈將嚇阻中國列為在印太地區的首要任務。（美聯社）

2025/06/12 06:31

自由時報

示警北京積極演練入侵台灣 美防長：嚇阻中國是美在印太首務

台北地檢署偵辦民進黨前黨工黃取榮等四人遭中共吸收涉嫌洩密，昨依違反國安法等罪嫌將四人起訴；檢調發現，藍營也有黨工及助理是共諜，且至少有兩名國會前助理涉案，他們疑利用助理身分收集立院機敏資料，檢調昨搜索國民黨台北市議員王欣儀的助理林岳龍及基隆市議員藍敏煌的助理王凱民住處及辦公室，朝違反國安法刺探或收集公務上應秘密文書等罪嫌偵辦。

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40天查對期已滿 未接獲通知補件 罷免傅崐萁、黃建賓、涂權吉 挺進三階投票

大罷免即將進入三階投票熱戰，本週共有十六件國民黨立委罷免案、一件縣市長罷免案陸續完成查對。截至昨日，花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、桃園市第二選區涂權吉等三案在查對期限內皆未接獲選委會補件通知，意謂這三案預料已挺進三階投票，待中選會廿日召開委員會會議進行成案宣告。

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詐團境外洗錢5.4億 現鈔包裹寄奈國 再買虛幣匯回台

成立夏和公司、營業規模龐大的虛擬貨幣交易商李東昇，實則是招攬假投資泰達幣（USDT）的詐騙集團首腦，他還透過外籍同夥Kelvin，罕見地將大批現金藏在貨物包裹和報廢車中，運到西非國家奈及利亞，再由共犯購買虛幣洗錢匯回台灣。新北檢警陸續逮捕李男、Kelvin等廿人，掌握該集團詐騙、洗錢金流高達台幣五億四千萬元（一千七百四十萬顆泰達幣），將全案依加重詐欺、洗錢及違反銀行法等罪法辦。

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聯合報

美中達成貿易「框架協議」 川普：美對陸課55%關稅 陸對美10%

美國與中國大陸官員十一日結束兩天經貿磋商，美國總統川普在社群媒體發文說，「我們與中國已達成協議」，中方將供應稀土產品，美國則同意讓大學收陸生並提供其他已同意事項。他說，美國會對大陸商品總計課徵百分之五十五關稅，大陸則對美國課徵百分之十關稅。

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台海兵推 美介入戰爭 將視衝突原因、台灣自衛意志

台北政經學院基金會和平安全中心舉辦二○二五台海防衛兵推，兩天的推演昨天落幕，面對中共武力犯台，美國前太平洋總司令布萊爾表示，美國會不會介入台海戰爭取決兩大關鍵，包括衝突爆發的原因，以及台灣本身是否有自衛意志。扮演日本組的推演官也說，自衛隊不可能主動介入，但基於美日同盟，可以輔助角色參與美軍行動。

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中國時報

美中達成共識框架協議

美中在倫敦經過2天談判後，終於就5月日內瓦會談結果，達成共識框架協議。美國將放寬部分出口管制，換取中國鬆綁對稀土關鍵資源的出口限制，這份共識框架協議將提請美中領導人川普、習近平批准。美國商務部長盧特尼克預期川普在11日或12日就會批准。《華爾街日報》引述北京官員消息報導，若未來數月進展順利，有望最早於9月促成川普訪問大陸。

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台大準碩士生遭駭 正取變落榜

某國立大學陳姓畢業生3月獲悉錄取台大光電研究所碩士班後，隨即辦理線上報到，但5月間陳男帳密疑遭駭客破解，隨即在短短17秒內在系統完成「放棄錄取」手續；6月2日陳男經同學告知才驚覺失去台大學籍，立刻向校方陳情希望恢復學籍並報警究辦，警方已查出IP位置在中部，將調閱資料請當事人到案說明。

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大罷免即將進入三階投票熱戰，國民黨立委傅崐萁、黃建賓、涂權吉等三案在查對期限內皆未接獲選委會補件通知，意謂這三案預料已挺進三階投票。圖為台東挫賓團隊在路口刊登罷免看板。（記者黃明堂攝）

新北檢警查獲跨國虛擬幣假投資詐騙集團，圖為奈及利亞男子Kelvin外出處理贓款。（記者吳仁捷翻攝）

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