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    熱帶低壓來襲！今東半部恐爆局部豪雨 中部以北午後有雷陣雨

    中央氣象署表示，今天南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續且明顯。（資料照）

    中央氣象署表示，今天南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續且明顯。（資料照）

    2025/06/12 06:56

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（12日）南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續且明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨出現，台東地區更有局部豪雨發生機率。中部以北地區為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

    此外，氣象署凌晨3時40分發布大雨特報稱，熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，東半部含蘭嶼、綠島及屏東地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

    氣溫方面，東半部高溫為30、31度，西半部高溫約為33至35度，其中大台北地區氣溫較高。各地低溫則約26至28度。

    離島天氣方面，澎湖、金門為晴時多雲，馬祖為陰時多雲；澎湖氣溫27至32度，金門氣溫26至32度，馬祖氣溫26至30度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    氣象署凌晨3時50分發布熱帶性低氣壓特報稱，編號02熱帶性低氣壓昨天（11日）晚間8時生成，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻東南方約440公里，向北北西移動，時速33公里，預計今天接近台灣東半部近海並影響台灣；台灣北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大。

    與此同時，今年編號第1號颱風、輕度颱風蝴蝶凌晨2時距離鵝鑾鼻西南西方約1200公里，未來朝西北西方向前進，預計在海南島附近北轉，對台灣無直接影響，但隨著此熱帶系統往北前進，將帶動整個低壓帶北移。

    明天易有短延時強降雨，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部及中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生機率，東半部地區及中部以北山區有局部大雨發生機率。

    14日中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率。

    15日至18日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，16日、17日中南部地區有局部較大雨勢發生機率。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 ~ 35 27 ~ 35 28 ~ 32 27 ~ 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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