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    深夜又震！花蓮外海規模5.0地震 氣象署：周邊3天內留意5以上餘震

    台東外海今天凌晨發生規模5.0地震，花蓮外海昨晚規模6.4地震的餘震。（擷取自中央氣象署網站）

    台東外海今天凌晨發生規模5.0地震，花蓮外海昨晚規模6.4地震的餘震。（擷取自中央氣象署網站）

    2025/06/12 00:39

    〔記者林志怡／台北報導〕花蓮外海週三晚間發生芮氏規模6.4地震，全台普遍出現3級以上震度，接近震央的台東長濱更出現最大5弱的震度；今天凌晨0點1分附近又發生芮氏規模5.0地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，深夜規模5.0的地震屬稍早規模6.4地震的餘震，未來3天內周邊區域仍需注意規模5到5.5的地震。

    中央氣象署指出，花蓮外海昨晚發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，屬於淺層地震，台東縣長濱測得最大震度5弱，花蓮縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台中市、彰化縣、苗栗縣等都測得最大4級震度，其餘各地也多有3級左右的震度。

    台東縣近海凌晨1點01分也發生芮氏規模5.0地震，地震深度34.5公里，仍屬淺層地震，花蓮縣石梯坪測得最大震度4級，台東縣長濱、彰化縣彰化市等也測得最大震度3級。

    吳健富指出，台東近海地震是花蓮僅海地震的餘震，這個區域在1973年迄今發生過15個芮氏規模5以上的地震，地震深度也都落在20到30公里左右，且全台通常都比較有感，雖後續餘震通常較少，但民眾未來3天內周邊區域仍需注意規模5到5.5的地震。

    台東外海凌晨發生芮氏規模5.0地震。（中央氣象署提供）

    台東外海凌晨發生芮氏規模5.0地震。（中央氣象署提供）

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