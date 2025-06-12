熱低壓生成將北上！氣象署發布特報 東部嚴防豪、大雨

熱帶擾動「94W」在11日晚間8時已增強為熱帶性低氣壓「TD02」，預估12日白天接近東半部近海並影響台灣，東部地區嚴防局部豪、大雨。（圖取自氣象署）

2025/06/12 00:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署11日晚間10時30分發布熱帶性低氣壓特報，熱帶擾動「94W」在晚間8時已增強為熱帶性低氣壓「TD02」，預估12日白天接近台灣東半部近海並影響台灣，東部地區嚴防局部豪、大雨。

氣象署表示，熱帶性低氣壓1000百帕，11日晚間8時位於北緯17.8度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻東南方670公里的海面上，向北北西移動，時速29公里；受到熱帶性低氣壓環流影響，12日北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

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氣象署也提醒，12日熱帶性低氣壓接近，易有短延時強降雨，東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其中東南部地區嚴防局部豪雨，東北部、南部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部、東北部地區及北部山區午後亦有局部大雨。

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