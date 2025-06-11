陸軍樂隊前進衛武營 棒球應援曲《台灣尚勇》變安可曲《陸軍尚勇》

陸軍樂隊「大漢天聲音樂會」在衛武營國家藝術文化中心演出，展現國軍允文允武實力。（軍方提供）

2025/06/11 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍樂隊「大漢天聲音樂會」今天（11日）於衛武營國家藝術文化中心登場，精彩演出氣勢磅礡，年度訓練成果獲好評，安可曲《陸軍尚勇》改編自應援曲《台灣尚勇》，重現勝利氛圍振奮人心，展現國軍允文允武實力，民眾享受豐富音樂饗宴。

陸軍司令部在衛武營國家藝術文化中心舉辦「大漢天聲音樂會」，為陸軍樂隊年度成果發表重要盛會，展現官兵勤訓精練成果及軍中藝文實力。

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開場曲目原創作品《日昇山嵐-阿里山》，由陸軍樂隊中士李錚治創作，以細膩筆觸描繪山林晨曦與雲嵐景致，透過管樂演奏情緒堆疊，傳遞軍人內斂情感，以及對土地連結，透過音樂洗滌心靈，感受如詩如畫意境。

音樂會也邀請侯宇彪教授與隊長簡少校及副隊長黃上尉輪番指揮，演繹多元曲目，體現樂隊演奏整合能力，與分工協作專業精神。

陸軍樂隊演奏多首歌曲，精湛演出結合軍人氣勢，融合軍魂與樂聲激盪火花；壓軸安可曲《陸軍尚勇》改編自應援曲《台灣尚勇》勝利氛圍，展現多元曲風與軍樂特色。

軍樂隊隊長簡少校說，《大漢天聲》不僅是一場音樂會，更是一段軍民共譜的文化記憶，未來陸軍樂隊將持續精進，透過音樂傳遞軍人信仰與情感，深化社會對軍旅生活的理解與認同。

陸軍樂隊「大漢天聲音樂會」衛武營登場，展現國軍允文允武實力。（軍方提供）

陸軍樂隊「大漢天聲音樂會」前進衛武營演出。（軍方提供）

陸軍樂隊「大漢天聲音樂會」在衛武營演出，展現國軍允文允武實力。（軍方提供）

陸軍樂隊「大漢天聲音樂會」衛武營登場，展現國軍允文允武實力。（軍方提供）（記者陳文嬋攝）

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