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    聯通管助攻！南化水庫反推送水 曾文水庫蓄水率逾63％

    一期稻作供灌結束，曾文水庫蓄水率6成3以上。（記者吳俊鋒攝）

    一期稻作供灌結束，曾文水庫蓄水率6成3以上。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/11 23:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕在越域引水的挹注下，供應民生用水的南化水庫，目前蓄水率已逾98%，已啟動聯通管反推，送水至烏山頭水庫，支援接續的二期稻作灌溉，以減少曾文水庫的出水。

    嘉南灌區一期稻作的農業用水供應已結束，國內規模最大的曾文水庫，目前蓄水率維持在63%以上，水情正常。

    而南化水庫透過甲仙攔河堰，持續從高雄旗山溪進行越域引水，有效維持高水位，由於熱帶低壓接近，恐會帶來明顯降雨，目前預留滯洪空間，確保下游安全。

    水利署南區水資源分署持續甲仙堰的越域引水，並透過曾文南化聯通管，反送至烏山頭水庫蓄存，支援接下來的二期稻作灌溉的供水。

    南水分署表示，目前積極調控，維持南化水庫的「入出平衡」，並保留滯洪空間，而聯通管的反送，也有助於供灌二期稻作的曾文水庫，能夠減少出水，全力蓄存。

    南水分署指出，將全力調度，維持各標的供水的穩定，不會浪費，也籲請民眾持續節約用水的好習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    南水分署觀測，截至今夜11點，曾文水庫的水位標高為217.98公尺，蓄水率63.5﹪，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾3.53億立方米。

    南化水庫的水位標高179.67公尺，有效蓄水量8364萬立方米，蓄水率98.13﹪。

    透過越域引水，南化水庫的蓄水率已逾98%。（記者吳俊鋒攝）

    透過越域引水，南化水庫的蓄水率已逾98%。（記者吳俊鋒攝）

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