小琉球大熱天分區停電 改善供電因應暑假大旺季

台電於小琉球進行電力改壓工程及電纜地下化工程。（徐富癸辦公室提供）

2025/06/11 23:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球觀光業發展迅速，近年用電量尖峰是屢創新紀錄，導致在旺季時易發生跳電，去年更是在6月中出現無預警全島大停電，對當地居民及遊客造成極度不便，為解決島上電力問題，台電進行電壓改善工程及電纜地下化，現正分區停電施工中，最快明天（11日）就可完工，在暑假旺季前完成，確保供電無虞。

去年的全島無預警大停電，台電事後回溯最後一刻資料，發現瞬間功率高達12475KW（千瓦），因瞬間功率太高，觸發保護電驛跳脫而停電，造成全島全黑將近1個小時，造成居民生活或觀光客旅行中的極度不便，引來縣府及中央經濟部重視，要求台電徹底改善，台電為此進行島上電網更新，供電量將多1倍。

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台電公司表示，此次的工程主要時間為週二、三、四的早上8點到下午5點，因為一定會有影響，事前已廣為公告，就為集中所有工班在最短時間內進行改壓工程的最後收尾動作，完工後即新增兩回的22.8KV電纜，供電量為原有的2倍。此外，由於小琉球逢颱風因為幾無屏障，電線桿容意傾倒或遭樹葉樹枝接觸造成短路，因此工程還包括電纜地下化工程。

據統計，一般的白天尖峰因為當時島上的遊客數量還不多，因此與本島有差異，反而是晚間7、8點遊客大量回到民宿開冷氣的夜尖峰，比本島是來得是更急更快，去年事發後，台電趕緊部署6台發電機，就為因應突如其來的用電尖峰。

琉球的縣議員王薇茗指出，為了琉球鄉穩定供電，相信鄉民都能體諒分區停電的施工，尤其所選的時間就是在遊客人數比較少的期間施工，島上部份業者乾脆公休因應，為旺季來臨儲備能量，台電每天派出上百位工班在烈日下揮汗趕工，格外辛苦，也呼籲遊客，小琉球離島資源取得不易，登島旅遊更要考量離島特性，能省電就省電。

立委徐富癸說，去年雖經搶修不到1小時就復電，但居民及觀光業者仍難免擔憂，他要求台電全面盤點琉球鄉電力結構及備妥備援機制，經爭取電纜地下化加上改壓工程共4.2億多元預算後，在台電快速施工下，本週就可完工，小琉球電力供應全面升級進入新世代，為島上居民和遊客帶來更穩定安全的用電品質，未來將持續密切與台電聯繫，讓全島供電無虞，而電纜下地後，琉球的無敵海景難有遮敝，海天一線令人心曠神怡。

小琉球觀光發展迅速，用電量是屢創新紀錄。（記者陳彥廷攝）

小琉球觀光發展迅速，用電量是屢創新紀錄。（記者陳彥廷攝）

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