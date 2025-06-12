中壢老街溪河川教育中心打造無包裝商店 自備容器用多少買多少

桃園市中壢區的老街溪河川教育中心，藉2025夏季特展「無包裝商店的永續之路」，在生態館2樓打造「無包裝無人商店」，圖為策展人劉佩玲。（記者黃政嘉攝）

2025/06/12 00:04

〔記者黃政嘉／桃園報導〕位於桃園市中壢區的老街溪河川教育中心，藉2025夏季特展「無包裝商店的永續之路」，在生態館2樓打造「無包裝無人商店」，讓民眾看展同時，也實際體驗「需要多少買多少」無包裝商店的消費模式，現開展至8月17日。

無包裝商店概念起源於歐洲，是沒有提供包裝的「裸賣商店」，鼓勵客人自備容器購物，以裸裝形式販售商品，商品多半分為食品、清潔用品、洗沐用品與生活用品4大類，秉持「用多少，買多少」的理念，和台灣早期雜貨店的消費模式，有異曲同工之妙。

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老街溪河川教育中心無包裝商店，展售環保清潔用品、健康五穀雜糧，像是洗衣精、盤碗清潔劑、過碳酸鈉、小蘇打、天然菜瓜布、衣物皂，還有各式白米、糙米、紅豆、綠豆、腰果、蔓越莓等，皆由民眾自備容器盛裝，依標價秤重，再自行到投幣箱投幣，收入全數捐給台灣之心愛護動物協會。

策展人劉佩玲表示，西方國家近年來非常盛行的「無包裝商店」如雨後春筍般在台灣出現，自己也會上無包裝商店買清潔用品，但仍有許多民眾不知此概念，老街溪河川教育中心本身屬環境教育場域，因此藉由策展，讓民眾體驗無包裝商店的模式，同時帶大家了解，中壢也有「一起野餐 環保外帶+ 」與「日日籽」2間無包裝商店，褪去華麗包裝，回歸食物裸裝的本質，消費者自備容器購買想要的分量，減少不必要的浪費和垃圾，邀大家帶著自家的瓶瓶罐罐來採購，現場也備有空瓶罐自由取用，攜手為環境永續盡一份心力，守護美麗的地球家園。

劉佩玲也說，台灣氣候潮濕，食物保存不易，容易變質壞掉，清潔類產品效期較長則倒還好，想在地經營「無包裝商店」確實有其困難，特展販售品項與室內保存條件皆安全無虞，因展期至8月，販售物會視銷售狀況適時更換。

市民劉姓婦人表示，自己是家庭主婦，清潔品、食用雜糧多少都需要採買，自己買早餐也會自備環保袋，認同無包裝商店的理念，對於自帶容器購物，並不覺得麻煩。

老街溪河川教育中心無包裝商店，展售健康五穀雜糧，民眾自備容器盛裝，依標價秤重，再自行到投幣箱投幣。（記者黃政嘉攝）

桃園市中壢區的老街溪河川教育中心，在生態館2樓打造「無包裝無人商店」。（記者黃政嘉攝）

老街溪河川教育中心無包裝商店，展售各式環保清潔用品。（記者黃政嘉攝）

老街溪河川教育中心無包裝商店，展售各式環保清潔用品。（記者黃政嘉攝）

民眾自備容器盛裝，依標價秤重，再自行到投幣箱投幣。（記者黃政嘉攝）

桃園市中壢區的老街溪河川教育中心，在生態館二樓打造「無包裝無人商店」。（記者黃政嘉攝）

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