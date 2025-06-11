為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨水還不夠！台南新化麻竹筍收成仍有限 量少價揚

    新化大坑尾的麻竹筍，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

    新化大坑尾的麻竹筍，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/11 23:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區的麻竹筍是地方五寶之一，遠近馳名，雖然之前有連續鋒面報到，農民認為對於作物不夠滋潤，仍無法「解渴」，盛產期得再延緩，但量少價揚，批發行情比以往遽增5成。

    新化區農會蔬菜第3產銷班長陳基旺指出，今年開春後，氣溫仍低於25度，加上持續不見明顯降雨，沒有人工滴灌的麻竹園幾乎「挖嘸筍」，整體收成延遲。

    陳基旺說，若是颱風外圍環流可以帶來較大的雨勢，有機會助攻麻竹筍的收成，將順利進入盛產期，到貨量也能逐漸恢復正常。

    陳基旺表示，物稀為貴，往年同期，比較頂級的麻竹筍，產地批發價每台斤約30元，目前則是來到45塊錢，漲幅相當明顯。

    麻竹筍與番薯、鳳梨、橄欖、胡麻等，並列新化五寶，大坑尾是主要產地，面積約有500公頃，區農會積極透過各通路或活動，全力推廣。

    有別於一般蓋帆布的做法，陳基旺的麻竹園採傳統的覆土方式，可吸收天然露水，肉質更鮮美，班員都有生產履歷，深受歡迎。

    麻竹筍是新化五寶之一，在左鎮的栽種面積也不少，頗為知名，區公所將於本週六舉辦產業文化活動，協助行銷。

    左鎮的麻竹筍也很知名，區公所將舉辦產業文化活動，協助行銷。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮的麻竹筍也很知名，區公所將舉辦產業文化活動，協助行銷。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播