雨水還不夠！台南新化麻竹筍收成仍有限 量少價揚

新化大坑尾的麻竹筍，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/11 23:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區的麻竹筍是地方五寶之一，遠近馳名，雖然之前有連續鋒面報到，農民認為對於作物不夠滋潤，仍無法「解渴」，盛產期得再延緩，但量少價揚，批發行情比以往遽增5成。

新化區農會蔬菜第3產銷班長陳基旺指出，今年開春後，氣溫仍低於25度，加上持續不見明顯降雨，沒有人工滴灌的麻竹園幾乎「挖嘸筍」，整體收成延遲。

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陳基旺說，若是颱風外圍環流可以帶來較大的雨勢，有機會助攻麻竹筍的收成，將順利進入盛產期，到貨量也能逐漸恢復正常。

陳基旺表示，物稀為貴，往年同期，比較頂級的麻竹筍，產地批發價每台斤約30元，目前則是來到45塊錢，漲幅相當明顯。

麻竹筍與番薯、鳳梨、橄欖、胡麻等，並列新化五寶，大坑尾是主要產地，面積約有500公頃，區農會積極透過各通路或活動，全力推廣。

有別於一般蓋帆布的做法，陳基旺的麻竹園採傳統的覆土方式，可吸收天然露水，肉質更鮮美，班員都有生產履歷，深受歡迎。

麻竹筍是新化五寶之一，在左鎮的栽種面積也不少，頗為知名，區公所將於本週六舉辦產業文化活動，協助行銷。

左鎮的麻竹筍也很知名，區公所將舉辦產業文化活動，協助行銷。（記者吳俊鋒攝）

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