5年6人溺死！溯溪聖地海神宮未開放 三地門鄉公所：遊客勿前往

屏東縣政府於海神宮入口處設有警告標示牌。（屏東縣政府提供）

2025/06/11 22:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉青山村海神宮是溯溪秘境，今天（11日）發生3死溺水事故，累計5年來已有6人溺斃，三地門鄉公所表示，海神宮目前並未開放，呼籲遊客勿前往。

三地門鄉公所說明，海神宮，從停車場、道路到通往水域的土地，均屬私人所有，管理困難，目前並未對外開放，鄉公所原來就計畫明晚（12日）邀集23位地主，討論垃圾處理、成立營運管理協會進度等問題，以為重新開放舖路。

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三地門鄉公所表示，過去社區發展協會與地主們，曾經達成合作管理海神宮的共識，三地門鄉公所與茂林國家風景區管理處站在協助立場，輔導在地機制運作，當時有收門票、設管理與救生人員，茂管處更幫忙建興停車場、公共設施，但在協會改選後，無法與地主取得共識，管理機制無法繼續運作，2023年茂管處也退出協助角色，海神宮暫停開放至今。

三地門鄉公所觀光文化所所長華秀琴說明，目前部落有意另成立協會管理海神宮，鄉公所訂12日晚間和部落、地主們就垃圾處理問題及協會成立進度進行討論，今天發生的意外非常令人遺憾，會議將照常舉行，以加速重新營運海神宮。

屏東縣政府也表示，縣府從4月汛期前即展開防溺宣導活動，函請各校務必在暑假前再次提醒學生水域安全宣導觀念，並將救溺五部、防溺十招主動向學生說明宣導，5月陸續更新山區及水域活動安全宣導資訊；同時在高風險水域張貼布條，行文各鄉鎮市公所協助懸掛，也函文水域權責單位設置警戒告示牌及簡易救生設備，維護民眾水域遊憩活動安全。

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