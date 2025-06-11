全台唯一儲放石油 日治時期「田町倉庫」規劃特色博物館

田町倉庫共有四棟，多年前曾租給鄧麗君紀念文物館，當時常有遊覽車載中國遊客來參觀。（記者葛祐豪攝）

2025/06/11 22:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已有93年歷史的田町倉庫，是台灣唯一留存專門儲放石油的日治時期倉庫建築，高雄市捷運局將與台鐵聯合開發，朝住宅與商業共存方式；捷運局天（11日）強調，也會保留部分倉庫，規劃為特色博物館，力拚明年上半年公告招商。

位於高雄鼓山區河西一路的田町倉庫共有4棟，緊鄰愛河，建於昭和7年（1932年），最初主要用於儲存石油；戰後由台鐵局接收，多年前曾對外出租，供愛河偶戲館、鄧麗君紀念文物館等租用，當時每天有不少遊覽車載中國團客來參觀，目前則閒置中。

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議員簡煥宗認為，田町倉庫位於台泥高雄廠及唐榮磚窯廠相接的關鍵節點，乘載了工業城市歷史；由於中鼓山一帶人口老化，未來轉型活化後，將有新社區大樓，帶來人口進駐，也會保留幾座倉庫；附近民眾則期盼這裡也能跟駁二一樣，成為另一亮點。

高雄市捷運局長吳嘉昌表示，目前規劃與台鐵聯合開發，朝住宅與商業共存方式，正進行都市計畫辦更，力拚明年上半年公告招商，初估民間投資金額達95億元。

田町倉庫位於輕軌C18鼓山站東側，捷運局今天強調，為了鼓山地區再發展，設定田町倉庫及周邊台鐵公司土地發展為「愛河之窗」；為兼顧開發及地方發展脈絡，聽取地方團體意見後，初步評估可透過畫設公園綠地及法定空地集中留設等手法，保留部分倉庫，並委由勞工局、文化局或公益團體，規劃為特色博物館。

文史團體指出， 田町倉庫是台灣唯一留存專門儲放石油的日治時期倉庫建築，文化資產價值不言可喻，希望能妥善保留並整建活化，透過適度的增改建設計，與鄰近水泥廠、磚窯廠串連，成為工業城市的觀光特色。

打狗文史再興會社理事陳坤毅認為，保留下來的倉庫，建議搭配博物場館的營造，加上一些小型商業模式，可以成為吸引遊客造訪的博物館與觀光景點。

高市捷運局將與台鐵聯合開發，也會保留田町倉庫的部分倉庫，規劃為特色博物館。（記者葛祐豪攝）

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