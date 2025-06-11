寶山綠竹筍評鑑 農友陳秀鳳奪特等獎、黃善鋒「甜筍王」

新竹縣寶山鄉農會今天舉辦優質綠竹筍評鑑，共有40位農友競逐。（新竹縣政府提供）

2025/06/11 23:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉農會今天舉辦優質綠竹筍評鑑，共有40名農友競逐，桃園區農業改良場的專業評審，依竹筍的外觀、肉質、色澤、柔嫩度及甜度等項目進行審查，在激烈的競爭下，農友陳秀鳳脫穎而出勇奪特等獎，黃善鋒則以高達7.3的甜度摘下「甜筍王」。

寶山鄉農會公告，綠竹筍評鑑其他獲獎名單如下：頭等獎由鍾憶萍、江日慶獲得，貳等獎為鍾信玉、呂文彬、徐石源，參等獎為謝義華、范紀錦、鍾朝港、徐仁康、徐國棟，優等獎為鍾秀群、楊燈亮、黃善熙。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處說，寶山鄉地處低海拔、氣候溫暖潮濕，土壤為砂質壤土，極為適宜綠竹生長，產季為5月到10月。新竹縣綠竹筍種植面積約317公頃，年產量約1918公噸，其中寶山鄉產量占全縣4分之1。

農業處指出，寶山綠竹筍產銷班有2班共29名班員，其中已有4名班員通過產銷履歷驗證，驗證面積達3.2公頃，縣府持續強化產業發展，積極輔導，希望透過綠竹筍品質評鑑競賽提高農友對生產品質的重視，並提供農友經驗與技術交流。

農業處副處長李祥鴻肯定在地農友優良的栽培技術，讓寶山綠竹筍無論在甜度及風味上，都有卓越的表現，深受市場好評。

寶山綠竹筍已進入產季，寶山鄉農會分享「挑筍4原則」：白、彎、矮、肥，讓消費者都能吃得滿意。農會說明，筍體呈白色者口感較佳、略彎而不直者為自然生長形態、筍身矮短者較嫩、基部肥大者肉質飽滿。

由於綠竹筍必須趁鮮食用，寶山鄉綠竹筍大部份由農民直送到各農會農民直銷站或鄰近的新竹市、雙溪及竹東鄰近市場等，地產地消，歡迎鄉親踴躍就近選購，品嚐當季最新鮮的健康好筍。

寶山鄉農友陳秀鳳（右5）脫穎而出，勇奪綠竹筍評鑑特等獎。（新竹縣政府提供）

寶山鄉農友黃善鋒以高達7.3的甜度榮獲「甜筍王」。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法