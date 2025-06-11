德國交換生體驗台味！網一致推「這個」：外國人超愛

網友發文分享，系上來一位德國的交換學生，熱衷體驗各種台灣在地美食，示意圖。（資料照）

2025/06/11 23:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣飲食文化豐富多元，常讓來台的外國人感到驚奇又新鮮。網友發文分享，系上一位德國的交換學生，熱衷體驗各種台灣在地美食。剛好系上老師提議舉辦聯誼聚餐，讓這名外籍學生好奇會吃到什麼「很台灣味」的食物。貼文曝光後，最多網友認為「熱炒」最具代表性。

前天一名女大生在Dcard發文提到，這學期系上來了一位德國的交換學生，不僅中文流利，日常對話毫無障礙，說話還非常有禮貌。原PO熱心準備多種台灣零食給他嘗試，其中小泡芙最受他喜愛。而被許多外國人視為「最雷的」豬血糕，他也毫不排斥，甚至直接一口吃下。

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原PO接著說，近期系上老師提議舉辦聯誼聚餐。該名德國學生聽聞後興奮地詢問是否能吃到「Very Taiwanese」的美食。原PO思考後認為，「辦桌菜」最具台灣特色，菜色豐盛又很有代表性，加上系上剛好有紅圓桌與塑膠椅可以還原場景，應該能讓外籍生感受地道的台灣辦桌氛圍。因此她問「有什麼推薦冷凍辦桌菜嗎？希望是那種懷舊古早味，或是說有其他也很台灣味的也行」。

貼文曝光後，網友紛紛推薦，「市場買假鮑魚+海蜇皮⋯⋯冷盤；超市買佛跳牆、烏骨雞湯、櫻花蝦油飯、白灼蝦；炸物店買炸湯圓」、「番茄炒蛋非常有台灣味，還會讓你想起阿嬤」、「查一下南部婚禮辦桌菜單，選幾道菜出來就可以了」。

其中，許多人則推薦去熱炒店，「帶他去熱炒店！找一間菜色好吃的店，多點一點菜+18天啤酒，個人覺得非常讚」、「我有很多外籍同事，台灣熱炒店大家接受度挺高的」、「直接去熱炒店，蚵仔酥、炒青菜」、「台灣味就是熱炒店，有些還能唱KTV超讚的」。

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