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    生態環境變好！台南官田水雉園區 史丹吉小雨蛙、花條青蜂現身

    史丹吉小雨蛙。（安德魯提供）

    史丹吉小雨蛙。（安德魯提供）

    2025/06/11 22:07

    〔記者楊金城／台南報導〕台南官田水雉教育園區進入水雉繁殖季，目前有水雉49隻，其中公17、母8隻已在園區有小家庭，今天（11日）統計有6巢24顆蛋，今年因園區生態環境變好，也首次記錄到台灣本土種的花條青蜂、史丹吉小雨蛙。

    水雉園區主任李文珍說，園區目前的動植物已超過500種以上，但成為水雉的重要棲息復育地的原則是不變的，隨著整體棲地營造，有越來越多物種移入園區，花條青峰和史丹吉小雨蛙是今年的新紀錄種。

    園區有保育類鳥類如燕鴴，水雉與彩鷸，最近也出現一對保育類黃鸝，另有台北赤蛙與金線蛙，只是數量不多。

    李文珍指出，水雉園區去年經歷棲地內腐植質多，溫度高產生甲烷增加，造成池水溫度破40度以上，有時水溫比洗澡水還熱，菱角和芡實長不好，影響水雉繁殖，今年3月起的棲地營造，刻意先保留莎草、尖瓣花等水草來幫忙處理水質中過度營養源，讓水質變好，菱角、芡實、印度莕菜與睡蓮生長不錯，5月繁殖季後吸引水雉入住園區的復育池，採「一妻多夫」制的水雉目前已開始繁殖，配對會愈來愈好。

    因園區生態環境變好，園區首次記錄到花條青蜂，其生態習性是雄的單身漢用大顎咬在樹枝上，然後集體睡覺，如同掛成一串，非常有趣，母蜂則在土堆挖洞。

    水雉園區內的台北赤蛙數量雖然不多，李文珍說，台北赤蛙是目前急需保育的本土蛙類物種之一，牠的棲息地消失得很快，水雉園區成為很重要的棲息地之一，更驚喜的是首次記錄到史丹吉小雨蛙。

    李文珍已10多年未見過史丹吉小雨蛙，她說，牠的聲音很特別，像蟲叫聲，又像聽歌劇裡面的高音，看到牠入住園區，如中獎般超級高興。

    花條青蜂單身漢用大顎咬在樹枝上，集體睡覺，掛成一串。（記者楊金城攝）

    花條青蜂單身漢用大顎咬在樹枝上，集體睡覺，掛成一串。（記者楊金城攝）

    台南官田水雉園區是台北赤蛙重要的棲息地。（園區提供）

    台南官田水雉園區是台北赤蛙重要的棲息地。（園區提供）

    台南官田水雉教育園區進入水雉繁殖季。（黃三明提供）

    台南官田水雉教育園區進入水雉繁殖季。（黃三明提供）

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