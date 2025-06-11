天熱檳榔又見「綠金」價 傳偷兒警方護農

今年檳榔產量少，又出現綠金價。（記者陳彥廷攝）

2025/06/11 22:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕天熱檳榔產地價飆，日前傳出每台斤達600多元收購紀錄，目前雖有回落，但仍是屬於相對高檔，從產季之初就零星傳出偷兒，警方因此祭出護農專案，也因為檳榔價高而錙銖必較，傳出有農民因為1芎檳榔疑似遭割而提告的糾紛。

屏東是國內檳榔主要產地，產期最早且在上半年的5月就會出產，甚至到了產季末期，也往往會因為嘉義、雲林的檳榔還沒量產，等同是獨佔「紅唇族」的市場，加上近年整體種植面積少，以往價格「榔金榔土」大波動的現象，幾乎難以再見。

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「天氣熱到根本沒產量」，萬巒鍾姓檳榔農說，今年疑似因為天氣太熱，降溫的梅雨又來得晚，檳榔產量低落，在端午節前後飆到收購價每台斤600多元，是近年罕見的高價，且至今仍有4、500元之譜，回到往年「綠金」的年代。

警方指出，由於檳榔太貴，的確是有傳出零星檳榔園遭竊賊偷偷收割的竊案，不過都是屬於小偷小盜，警方因應價格持續居高不下，將維持護農專案，若是未來價格有下滑，則改併入巡邏勤務；據了解，也因為檳榔價高，傳出有代耕農民疑似誤割鄰園的「1芎」檳榔，就遭地主告發竊盜的案件。

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