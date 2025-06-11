週四出門帶傘！南部東部防雷雨 花東易有短延時強降雨

週四（12日）低氣壓接近，各地天氣轉為不穩定，全台易有午後雷陣雨。（資料照）

2025/06/11 22:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（12日）低氣壓接近，各地天氣轉為不穩定，全台易有午後雷陣雨；溫度方面，因雲多降雨，各地高溫略降，中南部及東半部為30到33度，而北部仍可以來到33到35度。

中央氣象署預報，週四低氣壓逐漸接近，水氣明顯增多，環境不穩定，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨出現，而中部以北地區雲量也增多，午後有短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，也有大雨發生機率，整日降雨機率高，且強對流易伴隨雷擊及強陣風，外出請注意天氣的變化，攜帶雨具備用。

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溫度方面，因為雲多降雨，各地高溫略降，中南部及東半部為30到33度，而北部仍可以來到33到35度，到於低溫普遍為26到28度，感受仍較溫暖悶熱。

天氣風險公司提醒，今年第1號颱風蝴蝶週五到週末再轉北方進入中國華南陸地後逐漸減弱消散，對台灣是沒有直接的威脅，不過，台灣將逐漸落入南方低壓帶的範圍，東南風水氣增多外，尤其週五週六隨著熱帶系統登陸中國陸地逐漸消散後，其外圍水氣將擴散到台灣上空，預測各地雲量將增多，天氣也轉趨不穩定，南部整日有短暫陣雨或雷雨。

紫外線方面，連江縣、金門縣為「危險級」，台北市、新北市、桃園市、基隆市、台中市、花蓮縣、台東縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風轉偏南風，迎風面擴散條件轉好，雲嘉南以北污染物仍稍易累積。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，因雲多降雨，各地高溫略降，中南部及東半部為30到33度，而北部仍可以來到33到35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，連江縣、金門縣為「危險級」，台北市、新北市、桃園市、基隆市、台中市、花蓮縣、台東縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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