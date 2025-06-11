街友以台中車站為家竟無解 議員批中市府消極以對

張彥彤指出，屢接獲民眾投訴街友以台中火車站為家，老問題竟無解，批市府消極以對。（張彥彤提供）

2025/06/11 22:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中火車站週邊遭部份街友佔用屢引民怨，國民黨在地台中市議員張彥彤今日指出，屢接獲民眾投訴街友以火車站週邊為家，造成環境衛生問題及民眾心理壓力，老問題懸而未決，批市府態度搖擺、消極以對；社會局指出，無法強制驅離，提供中繼住宅等協助，交通局則指出，已聘保全加強巡檢。

張彥彤指出，屢有人投訴街友以台中火車站為家，造成環境衛生問題，相關議題在議會也有不下10人質詢，始終未見明顯改善，市府處理街友佔據台中火車站的議題應拿出明確態度，不能立場搖擺、消極以對。

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社會局長廖靜芝指出，目前並無法令可以強制驅離街友，台中市有跨局處小組協助街友，包括勸離到中繼住宅或提供臨時工作助街友離開街頭，另有環保局加強環境清掃。

廖靜芝也指出，每逢過年過節時刻街友易逗留街頭不去，主因有不少團體或民眾會去發年節金或紅包，甚至有街友透露過個年能領到近2萬元，也籲民眾若有資源可以捐社會局代為發放街友，減少街友露宿街頭的意願。

交通局長葉昭甫則指出，因無法令能強制街友離開，民眾若在週邊坐躺均無法可約束，目前針對台中火車站交通局委管的區域，有增聘保全加強巡檢及維管場地，讓早起及深夜搭公車民眾若遭遇街友不致發生騷擾情況。

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