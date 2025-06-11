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    台東海邊賞「草莓月亮」被地震嚇爆！鏡頭君拍到壁虎也慌了

    台東的「草莓月亮」烏雲半掩。（記者劉人瑋攝）

    台東的「草莓月亮」烏雲半掩。（記者劉人瑋攝）

    2025/06/11 21:27

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東海邊今晚處處湧現賞月人潮，都是為了一睹「草莓月亮」奇景，但晚間7點規模6.4地震嚇壞大家，是所有人手機「國家級警報」同時狂響；東管處「鏡頭君」則拍到驚慌失措的壁虎在鏡頭上趴倉皇亂爬。

    東部外海今晚7點發生規模6.4，深度只有30.9公里，全台都感受到明顯晃動，台東縣長濱鄉出現最大震度5弱。

    地震發生前，數百遊客湧入台東海濱公園，除了一般看海民眾，更多人衝著「草莓月亮」而來，許多台東人還沒天黑就發文，「太早來了，只有看到一抹彩虹」，實際上台東市區烏雲密布，晚上7點才雲邊發亮，直到烏雲半掩也才短暫出現5分鐘，倒是北邊如東管處所在的金樽、三仙台或花蓮長虹橋、大石鼻都能拍到清楚一輪明月，台東民眾在海邊聚精會神地拍、錄下月亮不到5分鐘就大多打道回府。

    唯一最具「動態效果」就是三仙台的「鏡頭君」，除了拍到明月，地震當下依稀拍到疑似壁虎的生物趴在鏡頭上倉皇亂爬，其餘鏡頭則紋絲不動。成功地區鄉親說，事發當時先是「緩搖」約2、3秒，之後才是劇烈強震，但轉眼即逝，接著警報才大作，「我家開商店，東西都沒掉下來，這種震度與時間對台東人來說不算什麼」。而成功、長濱目前都未傳出災情，公所說，在納骨塔內的「先人都很安穩」。

    只是「草莓月亮」現身雲端，與地震幾乎同時出現，民眾說，肯定是巧合，地震警報一定是通知自己抬頭看月亮。

    三仙台鏡頭君在地震時疑似遭壁虎趴身。（擷取自東管處即時影像）

    三仙台鏡頭君在地震時疑似遭壁虎趴身。（擷取自東管處即時影像）

    台東的草莓月亮」烏雲半掩。（記者劉人瑋攝）

    台東的草莓月亮」烏雲半掩。（記者劉人瑋攝）

    許多台東人到海邊欣賞「草莓月亮」。（記者劉人瑋攝）

    許多台東人到海邊欣賞「草莓月亮」。（記者劉人瑋攝）

    許多人從傍晚就在市區海邊等著看海和月亮。（記者劉人瑋攝）

    許多人從傍晚就在市區海邊等著看海和月亮。（記者劉人瑋攝）

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