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    花蓮外海規模6.4地震晃很久 氣象署示警：3天內恐有規模5以上餘震

    震度分布圖。（中央氣象署提供）

    震度分布圖。（中央氣象署提供）

    2025/06/11 20:54

    〔記者林志怡／台北報導〕國家級警報全台狂響！花蓮東部外海今晚7點發生芮氏規模6.4地震，接近震央的台東縣長濱測得最大震度5弱，全台各地普遍有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，發生在這個區域的地震通常餘震不多，但未來3天內周邊區域仍需注意規模5到5.5地震。

    中央氣象署指出，花蓮東部外海芮氏規模6.4地震，深度30.9公里，屬於淺層地震，台東縣長濱測得最大震度5弱，花蓮縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台中市、彰化縣、苗栗縣等都測得最大4級震度，其餘各地也多有3級左右的震度。

    吳健富指出，這次地震過程中，台東縣長濱5弱震度持續1秒，4級持續持續15秒，3級持續14秒，最大震度4級的區域，4級震度持續時間約落在1到9秒左右，維持3級震度7到17秒左右，民眾相當有感。

    吳健富說明，台灣位處菲律賓海板塊與歐亞板塊交界帶，且大約7成的地震都是發生在台灣東部，今天發生地震的區域屬於板塊隱沒區域，過去地震資料中即有許多規模5以上地震，且地震深度通常較淺，後續餘震不會太多。

    針對過去的地震情況，吳健富指出，1973年到昨天為止，這次震央周邊半徑15公里的範圍內，曾發生過15個芮氏規模5以上的地震，地震深度也都落在20到30公里左右，且全台通常都比較有感。

    此吳健富指出，氣象署原預估地震規模可達6.5以上，故針對震度3級以上區域發布國家級警報，第一波在地震發生後11.4秒後發布，範圍包括南投、嘉義、台東、花蓮等，地震發生後13.4秒後再對多數台灣地區發布國家級警報，地震發生後29.4秒則連江發布國家級警報，也是首次對離島發布地震國家級警報，這次僅金門沒有達到國家級警報發布標準。

    吳健富提醒，雖歷史觀測資料顯示這次震央周邊區域的地震，通常餘震數量不多，但台灣東部本身是地震熱區，提醒民眾3天內周邊區域仍有規模5到5.5的地震發生，且深度也可能落在20到30公里左右，主要影響區域也在東部地區。

    花蓮外海今晚發生規模6.4的地震。（中央氣象署提供）

    花蓮外海今晚發生規模6.4的地震。（中央氣象署提供）

    歷史地震背景。（中央氣象署提供）

    歷史地震背景。（中央氣象署提供）

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