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    基隆-石垣渡輪航線將啟動 石垣姊妹市蘇澳爭取加入直航

    蘇澳爭取與日本石垣市渡輪直航，圖為石垣迷人海景。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳爭取與日本石垣市渡輪直航，圖為石垣迷人海景。（蘇澳鎮公所提供）

    2025/06/11 21:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕基隆-石垣渡輪航線預計9月開航，每週3航班，與日本石垣市締結姊妹市的宜蘭縣蘇澳鎮，也在極力爭取兩地直航，蘇澳鎮長李明哲希望至少1到2週有一個航班。宜蘭縣政府今天（11日）回應，力挺蘇澳與石垣開闢航線，促成台日交流及觀光發展。

    基隆-石垣航線由台灣業者華岡集團與日本業者合作，購入2.1萬噸渡輪載客，傳出初期單程票價約台幣2000元，比到墾丁國旅還划算，消息傳出後引發熱議。相較於基隆-石垣航線，李明哲認為，蘇澳-石垣的航程較短，加上蘇澳觀光資源豐富，開闢直航勢必有可觀的商機。

    蘇澳與石垣相距約220公里，今年締結姊妹市30週年，彼此經常互訪關係密切，李明哲5月31日才帶領蘇澳40人教育訪問團，赴石垣進行5天4夜交流，期間與當地船公司討論兩地直航議題。

    李明哲說，蘇澳港新的旅運中心去年6月啟用後，成為港區國門，在空間規劃、出入關、軟硬體設備已經齊全，陸續有郵輪停靠，蘇澳-石垣若能順利直航，便可運用蘇澳港旅運中心服務台日雙邊遊客。

    宜蘭縣政府工旅處表示，本月5日曾向台灣港務公司基隆港務分公司表達爭取蘇澳-石垣直航意願，盼台灣港務公司提供協助，開航初期如果無法直航，可採漸進方式，安排基隆-石垣部分航班，每週停靠蘇澳一次，再逐步朝向蘇澳-石垣直航目標邁進。

    據了解，日本石垣市1年吸引逾百萬名旅客搭郵輪登島旅遊，宜蘭縣觀光界人士盼促成蘇澳-石垣直航，為地方旅遊創造利多。

    蘇澳鎮爭取蘇澳-石垣渡輪直航，以蘇澳港旅運中心（如圖）服務台日雙邊遊客。（記者江志雄攝）

    蘇澳鎮爭取蘇澳-石垣渡輪直航，以蘇澳港旅運中心（如圖）服務台日雙邊遊客。（記者江志雄攝）

    蘇澳教育訪問團5月31日到石垣市交流。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳教育訪問團5月31日到石垣市交流。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳港旅運中心去年6月啟用當天，日本丸郵輪搭載300多名旅客停靠蘇澳港。（資料照，記者江志雄攝）

    蘇澳港旅運中心去年6月啟用當天，日本丸郵輪搭載300多名旅客停靠蘇澳港。（資料照，記者江志雄攝）

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