熱爆！北市社宅標配沒冷氣挨批 4處試辦以租代買

台北市興隆A區社宅看屋日，現場提供民眾冷氣以租代買諮詢服務。（台北市住都中心提供）

2025/06/11 20:00

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府興建1.4萬餘戶社會住宅當中，僅45戶配備冷氣，6都倒數，不少議員要求市府將冷氣列為興建社宅的基本配備，市府表示，先在5月抽籤完成的經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共4處社宅試辦以租代買媒合，未來將冷氣列為新建設施，首先適用的將是明年完工的力行社宅，將於下半年進行變更設計。

台北市社宅興建過去標配已固定式家具為主，並未配備冷氣，已完工的1萬4588戶社宅，只有大龍峒社宅45戶設有冷氣。不少議員在質詢時都提出，夏季酷熱，冷氣已是維持基本生活與健康的必需品。

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都市發展局指出，社宅家具的標配以固定式家具為主，因興建、維護社宅成本負擔重，基於冷氣設備採使用者付費原則，未列為標配；但考量極端高溫頻發、都市熱島效應加劇，已由台北市住都中心，針對5月招租抽籤完的經貿、興隆A區、樟新水岸及六張犁1、2區共4處社宅，媒合住戶以租代買。

住都中心指出，試辦冷（暖）氣租賃媒合服務，公開徵求到2家廠商提供3年、6年的2種方案。3年期採設備及安裝費用合併以月租金計算，價格依房型不同，一房型月租約1900元，二房型月租約2700至2800元，三房型月租約3700至3900元。6年期方案設備費用以月租方式計算，施工費採一次付清，設備月租金分別為一房型約1480元、二房型約1880元、三房型約2880元。

住都中心表示，方案已在5月29日公告，配合各社宅看屋日期，提供住戶諮詢與選用服務。其中，興隆A區在本月6、7日看屋日，現場已提供民眾諮詢服務，住戶完成選屋及社宅租約簽約程序後，即可申辦冷氣租賃服務。

台北市興隆A區社宅看屋日，現場提供民眾冷氣以租代買諮詢服務。（台北市住都中心提供）

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