規模6.4地震 玉里電桿震歪、台鐵東幹線降速行駛

玉里鎮有民眾地震衝出門，發現電線桿竟然在他眼前歪斜。（民眾提供）

2025/06/11 19:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮今晚7點又搖了，花蓮北從花蓮市、南到玉里都有4級震度，搖晃時間超過30秒，許多人嚇一大跳，直呼「好大」，玉里還有民眾被地震嚇到奪門而出，看到住家旁的電線桿竟然慢慢歪斜了，地震搖完已歪了快20度，讓民眾嚇傻「如果再多搖個10幾秒就倒了」！

今晚7點規模6.4地震，震央在東部外海，台東縣長濱鄉震度5弱，翻過海岸山脈隔壁的玉里鎮民直呼「體感有5級」，3年前南區曾有大地震造成多座橋梁倒塌，加上地震時間長，玉里鎮洪姓居民跑出家門，發現住家旁邊的電線桿竟然在他眼前隨著地震搖晃「愈來愈歪斜」，還好地震沒有持續，否則無法想像。

請繼續往下閱讀...

公路局東區養護工程分局表示，花蓮縣境內石梯坪、玉里、紅葉、光復、富里、水璉、西林、鹽寮、銅門、太魯閣、西寶及花蓮市最大震度達4級，已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。

<>台鐵東幹線降速行駛 列車延誤

台鐵公司東區營運處指出，晚間地震花蓮地區震度均達4級，為維行車安全，東幹線從台東太麻里到宜蘭按4級地震辦理，行駛區間第一班車降至時速30公里以下行駛，第二班車後以時速60公里以下行駛，工務及電力單位巡查路線及電車線都正常後已恢復正常行駛，因地震慢行關係，各級列車均有延誤，敬請旅客見諒。

今晚7點規模6.4地震，震央在東部外海。（擷取自中央氣象署網站）

地震搖晃，玉里鎮民眾家中監視器畫面，大小朋友都因為地震嚇得奪門而出。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法