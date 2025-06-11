「車模界林志玲」打牛奶針昏迷至今！醫師重罰25萬 無照施術者法辦

台北市衛生局6日前往大安區法瑞醫美診所稽查，但現場未營業，無法進入。（台北市衛生局提供）

2025/06/11 19:54

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市大安區法瑞醫美診所近期發生醫療糾紛，疑似「車模界林志玲」的40歲女子接受舒眠療程，施打牛奶針後失去意識，送醫急救後昏迷至今。衛生局6日曾至診所稽查因未營業而撲空，今（11日）除對診所負責醫師加重裁處25萬元，並依醫師法規定移付醫師懲戒，另針對未具醫事人員資格者執行醫療業務，將移送地檢署偵辦。

衛生局調查發現，該診所由未具醫事人員資格者執行醫療業務，已違反醫師法第28條規定，後續將依法移送地檢署偵辦，至於負責醫師則違反《醫師法》第28條規定，則依據北市衛生局處理違反醫師法事件統一裁罰基準規定，加重裁處25萬元。

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衛生局表示，本案違反醫師法第25條相關規定，將依據醫師法規定移付醫師懲戒辦理，並針對該醫美診所加強列管。另外，診所未依規定製作病歷，則違反醫療法第68條規定，將依法裁處2萬元。

衛生局強調，接獲家屬陳情案件後，已按醫療事故預防及爭議處理法規定，並提供家屬醫療爭議調解申請書等相關文件，提醒民眾醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置的醫療爭議調解會申請，調解申請受理後將先進行審查，資料齊備後，於45天內召開調解會議。

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