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    彰化大罷免領銜人陳世雄 抓到近3公尺臭青母

    （記者顏宏駿攝）

    （記者顏宏駿攝）

    2025/06/11 20:47

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大罷免的領銜人，前明道大學校長、農業博士陳世雄，有一身抓蛇好功夫，經營生態有機農場的他，今天在農場抓到一條長約3公尺的臭青母，這是 9年來累積抓到第81條蛇，這個禮拜就抓到2條。

    陳世雄說，今天抓到這條臭青母出現在乾樹枝堆，最近他做第3座土丘，日前用挖土機挖了1公尺深的大坑洞，他拿樹枝做碎木時看到臭青母在裡面，立即將它趕往坑洞，再下坑抓起蛇頭。

    他說，最近因為天氣較熱，農場裡不時看到蛇的身影，因為有蛇，老鼠就少，這條長近3公尺的臭青母，因為「出現在不該出現的地方」，便將它處理，準備帶到野地放生。

    陳世雄說，自己經營有機農場，必須學會跟蛇類共處，處會吃老鼠，也愛吃蛋，如果雞蛋、鵝蛋的數量銳減，就表示「蛇出沒」，他自豪地說，「抓蛇不難」，蛇最愛吃蛋，他農場裡有近20隻的大白鵝，鵝蛋碩大無比，蛇張開大口吞蛋約要半個小時，當他看到蛇吞鵝蛋時，「每抓必中」。

    他強調，有心做有機農場，就要接受它所帶來的一切，蛇是農場生物鏈的一環，沒有必要撲殺，一物克一物，讓它生態平衡，由生態食物鏈幫我們作工，這是有機生態農法的妙用。

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