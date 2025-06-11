嘉市「雙園樂齡新門戶」 步行串連友忠、過溝仔公園有譜

嘉市爭取「雙園樂齡新門戶」（友忠、番仔溝公園步行串連計畫），今天立委王美惠（第二排左一）邀集內政部相關官員現場實勘。 （記者丁偉杰攝）

2025/06/11 20:07

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市爭取將友忠、番仔溝兩座公園打造為「雙園樂齡新門戶」及新民路、友忠路道路及人行道改善工程，立委王美惠今天邀集內政部政務次長董建宏等官員實勘。董建宏允諾，中央將全力支持，並加快審核流程。

王美惠今天安排立院內政委員會考察嘉義地方建設，內政部政務次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人實勘，並偕同市府、台電等相關單位共同討論。

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王美惠說，「雙園樂齡新門戶」（友忠、番仔溝公園步行串連計畫）的友忠、番仔溝兩座公園及周邊景觀合計約4.336公頃，中央已補助工程規劃費267萬元，後續工程費約需7400萬元。

新民路長期存在人行環境不友善、排水系統不佳、電箱設施壓縮人行道等問題，友忠路臨接道路路面高低差、無停車空間等問題，這兩條道路皆需規劃人行道無障礙設施、停車空間規劃，共桿及號誌路燈工程，其中新民路工程經費4400萬元，友忠路工程經費4900萬元。

董建宏回應說，今天所會勘的各項建設，中央將全力支持，並加快審核流程，協助解決城市綠化、人行道、排水及道路型態調整等問題。

吳欣修表示，友忠路車流量較低，建議可重新思考道路定位，朝向景觀型道路規劃設計；在雙園與中央排水系統建設方面，可納入節流與淨化工程，提升中排水質清澈度。

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