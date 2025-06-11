南投男「騎垃圾桶」逛大街！ 疑改裝動力恐吞罰單

南投年輕男子蹲坐有輪子的垃圾桶逛大街。（圖擷自網路）

2025/06/11 19:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市有年輕男子蹲坐在有輪子的大垃圾桶，悠哉地在南投市區逛大街，垃圾桶疑似有動力改裝，能轉彎、迴車，還能停等，其友人拿手機在拍攝，一面拍一面對朋友的瘋狂行徑忍俊不住。該男子騎垃圾桶應不只1天，南投縣交通隊表示，該男騎垃圾桶在人行道可罰500元，另動力載具在道路行駛再加罰3600元以下。

南投市文昌街昨夜有年輕男子蹲坐在有輪子的大垃圾桶，肩部以上露出在桶外，垃圾桶一路往前滑行，該道路略有坡度，因此垃圾桶感覺向路的低處滑行，該道路兩旁停滿汽機車，且拍攝時間大約晚間8、9點，南投市區仍有民眾會騎車行經該路段，萬一垃圾桶車撞到人車恐怕會有人受傷。

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據該路段民眾的監視器拍到的畫面，這名騎垃圾桶的年輕男子，在文昌街試車已不只1天，其中有畫面還拍到該男的垃圾桶車能轉彎，騎到一半見有汽機車經過，垃圾桶還會停下閃汽機車，等車輛通過後垃圾桶才繼續前行。

另也有住戶反映，前兩天晚上街道都很吵，只是不知是什麼事在喧譁；加上監視畫面與網友PO上網路的街景不同，可以確定該男改裝大垃圾桶試車已至少有兩晚。

南投縣警局交通隊和南投警分局交通組表示，南投男子騎垃圾桶之舉，依道路交通管理處罰條例第78條規定，可處新台幣500元罰鍰；若騎的垃圾桶過動力改裝，則觸犯該條例第32-1條規定，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，兩者最高可罰4100元。

男子騎垃圾桶平穩前行。（圖擷自網路）

垃圾桶車還能停等汽車，讓其通過後再前行。（民眾提供）

垃圾桶車迴轉再往前騎。（民眾提供）

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