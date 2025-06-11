為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投男「騎垃圾桶」逛大街！ 疑改裝動力恐吞罰單

    南投年輕男子蹲坐有輪子的垃圾桶逛大街。（圖擷自網路）

    南投年輕男子蹲坐有輪子的垃圾桶逛大街。（圖擷自網路）

    2025/06/11 19:17

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市有年輕男子蹲坐在有輪子的大垃圾桶，悠哉地在南投市區逛大街，垃圾桶疑似有動力改裝，能轉彎、迴車，還能停等，其友人拿手機在拍攝，一面拍一面對朋友的瘋狂行徑忍俊不住。該男子騎垃圾桶應不只1天，南投縣交通隊表示，該男騎垃圾桶在人行道可罰500元，另動力載具在道路行駛再加罰3600元以下。

    南投市文昌街昨夜有年輕男子蹲坐在有輪子的大垃圾桶，肩部以上露出在桶外，垃圾桶一路往前滑行，該道路略有坡度，因此垃圾桶感覺向路的低處滑行，該道路兩旁停滿汽機車，且拍攝時間大約晚間8、9點，南投市區仍有民眾會騎車行經該路段，萬一垃圾桶車撞到人車恐怕會有人受傷。

    據該路段民眾的監視器拍到的畫面，這名騎垃圾桶的年輕男子，在文昌街試車已不只1天，其中有畫面還拍到該男的垃圾桶車能轉彎，騎到一半見有汽機車經過，垃圾桶還會停下閃汽機車，等車輛通過後垃圾桶才繼續前行。

    另也有住戶反映，前兩天晚上街道都很吵，只是不知是什麼事在喧譁；加上監視畫面與網友PO上網路的街景不同，可以確定該男改裝大垃圾桶試車已至少有兩晚。

    南投縣警局交通隊和南投警分局交通組表示，南投男子騎垃圾桶之舉，依道路交通管理處罰條例第78條規定，可處新台幣500元罰鍰；若騎的垃圾桶過動力改裝，則觸犯該條例第32-1條規定，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，兩者最高可罰4100元。

    男子騎垃圾桶平穩前行。（圖擷自網路）

    男子騎垃圾桶平穩前行。（圖擷自網路）

    垃圾桶車還能停等汽車，讓其通過後再前行。（民眾提供）

    垃圾桶車還能停等汽車，讓其通過後再前行。（民眾提供）

    垃圾桶車迴轉再往前騎。（民眾提供）

    垃圾桶車迴轉再往前騎。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播