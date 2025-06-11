他看片沒耐心等鋪陳必開「2倍速」 網友戰翻：乾脆關掉不看

許多平台因應觀眾需求，提供影片「調整倍速」的功能。示意圖。（資料照，路透）

2025/06/11 23:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕人們喜歡在閒暇時，透過各大網路平台觀看影片，許多平台為因應觀眾需求，提供影片「調整倍速」功能。近期一名網友PO文表示，由於習慣開1.5倍速或2倍速看影片，導致自己現在無法再用正常速度看影片，甚至會因為無法調整速度而感到焦躁，該文一出，瞬間掀起網友兩派論戰。

該名網友日前在PTT以「現在不開2倍速真的看不下去」為標題PO文，坦言自己現在已經沒辦法用正常速度看影片，目前無論是在哪個網路平台看影片，他幾乎都直接開1.5或2倍速，只要講話節奏、轉場稍微慢一點，他就立刻想加速，完全沒耐性等它慢慢鋪陳。不僅如此，他日前發現臉書沒有調整倍速的功能，整個人會超焦躁。

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原PO指出，過去他曾經看過某個導演的訪談，對方提到現在觀眾喜歡加速追劇、電影，但這樣的舉動並不尊重作品，因為無法細細品味細節，「但我認真覺得自己已經回不去了，只能跟導演說聲抱歉。」

該文一出，釣出不少網友留言認同原PO，「拖戲會加速」、「合理，看到沉悶的部分也會快轉」、「有些爛劇情根本直接猜到一定要加速跳過的啊」、「寫書的作者會怪人速讀嗎？資訊的消化速度本來就因人而異」、「導演自己用慢鏡頭拖時間騙錢，反過來怪觀眾不尊重作品？那導演有尊重觀眾的時間和血汗錢嗎？」。

另一批網友則反駁，「我連YT都堅持原速」、「我是老派人，追劇都照正常速度看」、「好片就正常看，爛片為何不乾脆關掉不要看」、「幹嘛浪費生命看那種要快轉才能看的東西」、「不用感到抱歉，因為沒辦法正常品味一部好作品是件很可憐的事」、「不懂那種無聊、廢話多到需要加速看的東西，幹嘛還浪費時間看」。

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